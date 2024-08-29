Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге

С ректором СПбГУ Николаем Кропачевым и ректором Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, «Корабелка») Глебом Туричиным Патрушев обсудил вопросы инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) СПбГУ «Невская дельта» и СПбГМТУ «Приморская долина».
«Правительством России принято решение о создании ИНТЦ “Невская дельта”, а также о включении в состав центра “Невская долина” ИНТЦ “Приморская долина”, — отметил Патрушев. По его словам, СПбГУ и СПбГМТУ “необходимо оперативно подготовить предложения по расширению направлений научных исследований”.
Предполагается, что территория проекта ИНТЦ «Приморская долина» войдет в состав территории инновационного научно-технологического центра «Невская дельта».
Реализация проекта ИНТЦ «Невская дельта» «откроет новые возможности для проведения современных междисциплинарных исследований, создаст все условия для прорывных научных открытий», отметил в свою очередь Кропачев.
Одним из направлений научно-технологической деятельности на территории «Невской дельты» станет работа над новыми материалами, изделиями и технологиями, в том числе для применения в условиях Арктики.
Кроме того, на рабочей встрече было уделено внимание вопросам цифровизация, автоматизации и инжиниринга высокотехнологичных интеллектуальных производств новых материалов и изделий.
Также обсуждались направления работы «Приморской долины». Среди них — развитие нескольких областей высокотехнологичной промышленности, среди которых приборостроение, морская подводная и надводная робототехника.