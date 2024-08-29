Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге

«Правительством России принято решение о создании ИНТЦ “Невская дельта”, а также о включении в состав центра “Невская долина” ИНТЦ “Приморская долина”, — отметил Патрушев. По его словам, СПбГУ и СПбГМТУ “необходимо оперативно подготовить предложения по расширению направлений научных исследований”.