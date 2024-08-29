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В Краснодаре ужесточат контроль над архитектурным обликом новых зданий

Власти Краснодара намерены утвердить архитектурный облик новых капитальных строений в рамках обновления правил землепользования и застройки.

Источник: Новая Кубань

Это решение связано с предстоящим введением Единого документа территориального планирования и зонирования, сообщает городской департамент архитектуры и градостроительства.

Согласно заявлению администрации, после утверждения этого документа все проекты новых строений, включая те, что реализуются в рамках комплексного развития территорий, будут проходить согласование с мэрией. Процедура согласования станет частью предоставляемых муниципальных услуг.

Разработку Единого документа территориального планирования ведет петербургское ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства». Проект реализуется поэтапно: от презентации концепции до апробации исследований и внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости. Перед окончательным принятием документа планируется проведение общественных обсуждений, чтобы учесть мнение горожан и профессионального сообщества.

архитектура