В Краснодаре ужесточат контроль над архитектурным обликом новых зданий

Это решение связано с предстоящим введением Единого документа территориального планирования и зонирования, сообщает городской департамент архитектуры и градостроительства.



Согласно заявлению администрации, после утверждения этого документа все проекты новых строений, включая те, что реализуются в рамках комплексного развития территорий, будут проходить согласование с мэрией. Процедура согласования станет частью предоставляемых муниципальных услуг.



Разработку Единого документа территориального планирования ведет петербургское ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства». Проект реализуется поэтапно: от презентации концепции до апробации исследований и внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости. Перед окончательным принятием документа планируется проведение общественных обсуждений, чтобы учесть мнение горожан и профессионального сообщества.