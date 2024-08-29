Ещё 29 тротуаров отремонтируют в Калининграде до конца года: Дятлова рассказала о ходе работ

До конца года в Калининграде планируют окончить ремонт 29 тротуаров. Об этом Елена Дятлова рассказала во время проверки работ, состоявшейся в четверг, 29 августа.
Восстановление пешеходных зон финансируется в рамках муниципальной программы. На её реализацию выделили более 200 миллионов рублей. Сити-менеджер также отметила, что пока объекты находятся в разной степени готовности.
Есть участки, на которые мы позже вышли. Вполне возможно, что, если не позволят погодные условия, перенесём работы на следующий год. В зиму, в неблагоприятные условия работы проводиться не будут, — отметила Елена Дятлова.
Она подчеркнула, что главная претензия к тротуарам была в поздней контрактации. «Я считаю, что мы должны в январе и феврале иметь контракты на выполнение дорожных работ, что позволит нам приступать сразу же после наступления положительной температуры», — добавила глава горадминистрации.
В Калининграде муниципальное предприятие «Чистота» получило шесть новых машин для уборки улиц.