Ещё 29 тротуаров отремонтируют в Калининграде до конца года: Дятлова рассказала о ходе работ

Она подчеркнула, что главная претензия к тротуарам была в поздней контрактации. «Я считаю, что мы должны в январе и феврале иметь контракты на выполнение дорожных работ, что позволит нам приступать сразу же после наступления положительной температуры», — добавила глава горадминистрации.