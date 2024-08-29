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В Ростовской области сняли режим высоких рисков нарушения электроснабжения

Режим рисков аварийного нарушения электроснабжения отменили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменили режим с высоких рисков нарушения электроснабжения. Распоряжение об этом поступило от единого системного оператора, сообщают донские власти.

— На территории операционной зоны филиала АО «СО ЕЭС» «Ростовское РДУ» отменен режим с высокими рисками нарушения электроснабжения, — говорится на сайте правительства Ростовской области.

Решение связано с окончанием периода аномальной жары и снижением потребления электричества.

По информации заместителя губернатора Игоря Сорокина, сейчас донские электростанции работают в штатном режиме.

Напомним, летом 2024 года в Ростовской области из-за жары до +40−42 градусов периодически вводились графики отключения электричества. Это было необходимо для защиты оборудования от аварийных ситуаций.

энергетика