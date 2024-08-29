День города в Волгограде 2024: полная программа праздничных мероприятий

Волгоград отметит 435-й День города без салюта и концерта звезд с 31 августа по 9 сентября 2024 года. Вместо массовых гуляний в программе десяток интересных событий — бал-маскарад, фестиваль колокольного звона, концерты, ярмарки, фестивали, парусная регата. Традиционные мероприятия заменят детскими, патриотическими и культурными. Главные события развернутся 31 августа и 1 сентября в Горсаду, на Центральной набережной, а также в ЦПКиО. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу и расписание мероприятий на День города 2024 в Волгограде.
Программа праздника на День города 2024 в Волгограде: расписание мероприятий 31 августа
31 августа 2024 с 12.00 до 18.00 — «Кино под открытым небом», Центральная набережная, верхняя терраса.
31 августа 2024 Горсад: в 10.00 — кундалини-йога на кинолужайке, в 12.00 на аллеях парка — выставки фотографов и вернисажи художников, с 11.00 — ярмарка мастеров, в 17.00 — первый парковый бал-маскарад «Очей очарование».
31 августа 2024 в ЦПКиО Волгограда в 10.00 — забег с портфелями и нейростритарт для детей. Каждый час с 13.00 до 17.00 — пенные вечеринки. В 16.00 — фестиваль «Знание — сила», в 20.00 — дискотека.
Программа праздника на День города 2024 в Волгограде: расписание мероприятий 1 сентября
Центральная набережная:
1 сентября 2024 с 12.00 до 18.00 — «Кино под открытым небом», фестиваль #ВместеЯрче, реконструкция «Сталинградский привал», ожившие скульптуры, верхняя терраса, парусная регата на Волге.
1 сентября 2024 с 9.00 до 13.00 — Волгоградский полумарафон — гандикап, Нулевая продольная.
1 сентября 2024 с 10.30 до 11.00 — автопробег «Волгоград-435», нижняя терраса.
1 сентября 2024 с 12.00 до 18.00 — интерактивная инсталляция «Волгоград — это мы», верхняя терраса у музыкального театра.
1 сентября 2024 с 12.00 до 15.00 — выставка домашних животных, верхняя терраса.
1 сентября 2024 в 12.00 — вальс-флешмоб у фонтана «Искусство», в 14.00 — поэтическая композиция.
1 сентября 2024 с 12.00 до 16.30, с 19.30 до 21.00 — кинопоказы в амфитеатре.
1 сентября 2024 с 13.00 до 15.00 — шоссейная велогонка на Нулевой продольной.
1 сентября 2024 с 16.00 до 19.00 — выставка ярмарка и гастро-зона у амфитеатра.
1 сентября 2024 с 18.00 до 19.30 — концерт Волгоградского академического симфонического оркестра в амфитеатре.
В ЦПКиО 1 сентября 2024 с 14.00 — 4-е спортивные игры на Волге «Страна чемпионов», пробег «Волгоградская миля», открытый турнир по теннису, с 15.00 — фитнес-марафон и открытый турнир по паркуру, скейт-кросс на роликах и спортивные мастер-классы, турниры по тяжелой атлетике и по BMX-фристайлу.
В Горсаду 1 сентября 2024 с 11.00 до 21.00 ярмарка и выставки, в 17.00 — Уроки рока, в 17.30 — конкурс рисунков на асфальте, в 19.00 — группа Странники, с 21.00 до 23.00 — танцевальный Оpen-air для любителей сальсы и бачаты на Круглой площади.
Программа праздника на День города 2024 в Волгограде: расписание мероприятий 8 и 9 сентября
8 сентября 2024 с 13.00 до 15.00 — фестиваль колокольного звона в Александровском саду.
9 сентября 2024 в 17.00 — концерт у молодежного центра «Родина».
Как отметят День города 2024 в районах Волгограда
Красноармейский район: 15 сентября 2024 с 10.00 до 12.00 — «Музыкальный трамвай желаний», маршрут № 11.
Кировский район: 1 сентября 2024 с 15.00 до 17.30, 14 сентября в 17.00 — праздник в парке 50 лет Октября.
Советский район: 1 сентября 2024 в 18.00 — интерактивный театр «Царицын — Сталинград — Волгоград», ДК района на Даугавской, 1 сентября 2024 в 18.00 — концерт в ДК района в поселке Горьковский.
Ворошиловский район: 1 сентября 2024 в 17.00, 14 сентября 2024 в 17.00 — праздник в сквере Саши Филиппова.
Дзержинский район: 1 сентября 2024 в 18.00 — праздник в парке Семейный.
Краснооктябрьский район: 31 августа и 1 сентября 2024 с 10.00 до 18.00 — Чемпионат, первенство и кубок России по маунтинбайку — «триал» — парк 70-летия Победы, площадка велотриала. 31 августа 2024 в 17.00 — праздник в парке Гагарина.
Тракторозаводский район: 31 августа 2024 в 16.00 — праздник перед ДК района.