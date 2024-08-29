День города в Волгограде 2024: полная программа праздничных мероприятий

Волгоград отметит 435-й День города без салюта и концерта звезд с 31 августа по 9 сентября 2024 года. Вместо массовых гуляний в программе десяток интересных событий — бал-маскарад, фестиваль колокольного звона, концерты, ярмарки, фестивали, парусная регата. Традиционные мероприятия заменят детскими, патриотическими и культурными. Главные события развернутся 31 августа и 1 сентября в Горсаду, на Центральной набережной, а также в ЦПКиО. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу и расписание мероприятий на День города 2024 в Волгограде.