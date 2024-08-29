Время пути до дома сократится на 20 минут: Новый съезд на Шкиперской развязке ЗСД открыли на южном намыве Васильевского острова

Жителям южного намыва, которые едут по Западному скоростному диаметру (ЗСД) с юга города, сократили путь до дома на 10 километров. На Шкиперской развязке открыли новый съезд, который позволяет уйти с платной дороги чуть раньше и оказаться в центре намывных территорий. Еще вчера для этого нужно было доехать до Набережной Макарова и петлять по улочкам острова Декабристов. Такое сокращение пути сэкономит 20 минут дороги.
Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, открывший движение по съезду, город постепенно улучшает транспортную доступность намыва, где появляются социальные объекты. 1 сентября здесь откроется школа, скоро заработает медцентр, в следующем году построят школу с большим физкультурным центром.
— Без дорог, как говорится, не проедешь, не пройдешь, — сказал Беглов. — При развитии территорий строительство дорог должно быть на первом месте, потом — социальная структура: школы, детские сады. А то построили для детей школу, дороги к ней нет. В галошах что ли детей в школу водить? Развитие дорог на намывных территориях для нас очень важная задача.
Но строительные работы на Шкиперской развязке еще продолжаются. Ее спроектировали так, чтобы вводить съезд постепенно по мере готовности. В планах — ввести спуски к старой части Васильевского острова. С ЗСД можно будет попасть на Шкиперский проток и район гавани. Вместе с этим запланирована, по сути, новая дорога, которая соединит Наличную улицу и Морскую Набережную. Работы обещают завершить в 2026 году.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
На намыве запустили дорожное движение.
Все лето на намывных территориях гремели бульдозеры. Здесь строили долгожданную сеть дорог. Пока проект не закончен. Но по построенным магистралям запустили так называемое рабочее движение. Люди уже могут проехать к домам, и не ставить свои машины на окрестных пустырях. Но еще полным ходом идут работы: нужно установить освещение, обустроить тротуары и привести в порядок прилегающую территорию. В 2024 году построено 7 километров. На следующий год остается еще 3 километра. На карте города появятся две новые улицы: Чирикова и Лисянского. Полностью проект улично-дорожной сети намыва должны закончить в 2025 году. Обещают на забыть про озеленение.
ЦИФРЫ.
Что построят на намыве:
15 км дорог;
25 км тротуаров;
4,5 км велодорожек;
37 остановок;
19 светофорных постов.
КСТАТИ.
В городе продолжается строительство другой развязки ЗСД — с Витебским проспектом. В будущем этот участок длинной 2,6 километра станет частью другой магистрали — ШМСД. Изначально открыть отрезок планировали в 2024 году, но сейчас подрядчик не исключает переноса — слишком уж сложным оказался объект.