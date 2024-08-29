Время пути до дома сократится на 20 минут: Новый съезд на Шкиперской развязке ЗСД открыли на южном намыве Васильевского острова

Все лето на намывных территориях гремели бульдозеры. Здесь строили долгожданную сеть дорог. Пока проект не закончен. Но по построенным магистралям запустили так называемое рабочее движение. Люди уже могут проехать к домам, и не ставить свои машины на окрестных пустырях. Но еще полным ходом идут работы: нужно установить освещение, обустроить тротуары и привести в порядок прилегающую территорию. В 2024 году построено 7 километров. На следующий год остается еще 3 километра. На карте города появятся две новые улицы: Чирикова и Лисянского. Полностью проект улично-дорожной сети намыва должны закончить в 2025 году. Обещают на забыть про озеленение.