По примеру Рихтера: как в Крыму выращивают миндаль

Он первым среди плодовых деревьев в Крыму приветствует весну. Стоит только подуть южным ветрам, как нежно-розовые цветки миндаля пробиваются среди еще спящих деревьев. Но собирают миндаль едва ли не самым последним — в конце августа, как раз к Ореховому спасу.
ОРЕХ ВЫБРАЛ МЕЖВОДНОЕ.
В Крыму много дикого, горного миндаля. Его плоды сравнительно небольшие, а зерна горчат. Из-за этого его не рекомендуют употреблять без обработки, не вымочив перед употреблением в воде. Содержание микроэлементов и витаминов в нем высокое, и особо среди крымских знахарей ценится миндаль в меду — считается, что это хорошее народное средство от болезней сердца.
Культурные или промышленные посадки миндаля в Крыму появились благодаря Александру Рихтеру — первому начальнику отдела субтропических и орехоплодных культур Никитского ботанического сада. За свою книгу «Миндаль», вышедшую в 1972 году, Рихтер получил Золотую медаль им. Мичурина. И для миндальных садов он выбрал побережье Северо-Западного Крыма.
«Самый первый в Крыму миндальный сад был посажен Рихтером именно здесь, в Межводном, — рассказывает глава международной ассоциации ореховодов Роман Фурсенко. — У миндаля есть ахиллесова пята — он цветет рано, и заморозки могут погубить соцветия. А в Черноморском районе идеальные условия — вокруг море, которое весной смягчает температуру, и заморозки здесь на порядок реже, чем в Бахчисарайском районе, например».
Старые посадки миндаля в Черноморском районе натолкнули предпринимателей на мысль воскресить ореховые плантации. В отличие от грецкого ореха, миндаль не требует обильного полива — достаточно капельного орошения на первых порах жизни сада, а дальше корневая система уйдет глубоко в землю. Плодоносит миндаль уже на третий год, взрослое дерево дает до 25 кг орехов. А рынок сбыта огромный — около 15 тысяч тонн. Причем, миндаль идет как самостоятельный продукт, а также как сырье для кондитерских изделий и составляющая косметических средств.
«У нас огромные перспективы. Вообще, задача в Крыму посадить около 10 тысяч га орехоплодных, а лучше 15 тысяч, чтобы мы могли и по миндалю, и по фундуку производить 10−12 тысяч тонн. И тогда мы сможем насытить рынок, поставлять столько, сколько от нас просят. Сейчас корпорации кондитеров проявляют интерес, но им всем нужно понятное качество и объемы. А мы этого пока не даем», — сетует Фурсенко.
РУК НЕ ХВАТАЕТ.
До 80% рынка миндаля в России занимает импорт. На российском юге его не так много, и чтобы выйти на большие объемы, отечественным ореховодам нужна механизация. В прошлом году некоторые оставили урожай на деревьях, потому как не смогли его вовремя собрать — не хватило рабочих рук. Один комбайн для сбора орехов стоит 6 миллионов рублей. Производят спецтехнику за рубежом, и государственная поддержка для их приобретения не положена.
«У нас уборка полумеханическая, — показывает посадки миндаля предприниматель Олег Харьков. — Купили в Турции несколько машин, которые трясут дерево, миндаль осыпается и дальше его с полотнищ сбрасывают в кузов. На все про все должно уходить не больше полутора минут. Тогда уборка будет продуктивной. В реальности же быстрее двух минут не получается».
Дальше миндаль попадает на сортировку, где его избавляют от зеленой кожуры, и уже сухим орех уходит на продажу. В скорлупе его цена на рынке составляет в пределах 300 рублей, без скорлупы — около 600 рублей. Для очистки, опять же, нужна сортировочная и дробильная линии с последующей упаковкой. И это, по словам предпринимателя, следующий этап развития.
«Мы вообще первыми в Межводном высадили миндаль. Это перспективная культура, засухоустойчивая. Под сад взяли 50 га, из них освоили две трети. Так что, пока находимся еще на первой стадии. Когда будет весь сад плодоносить, уже займемся переработкой. Пока наш миндаль можно на плейсмаркетах купить», — отметил Харьков.
Сам он предпочитает «молочный» миндаль: ореховые плоды на ночь замачивают в воде, чтобы утром легко снять с них кожуру и наслаждаться вкусом и ароматом. Благодаря морскому бризу, межводненский миндаль получается ярким по вкусу. А за содержание в нем полезных веществ отвечает Никитский ботанический сад, поскольку все сорта местной селекции и продолжают традиции Рихтера.
ВЕСНА ПРИХОДИТ В САД.
В отличие от персика и лаванды, в туристические бренды цветущий миндаль не годится. Уж слишком разными могут быть сроки цветения — от конца февраля до начала апреля. Запланировать концерт, пленер или показ мод в миндальном саду не получится. Но если поездка в Крым попадает на время цветения миндальных садов, стоит потратить время, добраться в Межводное и провести день среди первых весенних цветов в опьяняющем аромате.
«В Крыму больше 2 тысяч га орехоплодных посадок, в том числе миндальных садов. Больше всего их в Кировском, Черноморском, Белогорском и Бахчисарайском районах. Сорта селекции Никитского ботсада: Милас, Десертный, Прибрежный, Никитский, — уточняет замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. — В этом году ждем хороший урожай, растение достаточно толерантное к отсутствию осадков. В прошлом году собрали более 170 тонн, в этом будет не меньше. А посадкой новых миндальных садов займемся уже в конце года».