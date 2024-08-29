По примеру Рихтера: как в Крыму выращивают миндаль

«У нас огромные перспективы. Вообще, задача в Крыму посадить около 10 тысяч га орехоплодных, а лучше 15 тысяч, чтобы мы могли и по миндалю, и по фундуку производить 10−12 тысяч тонн. И тогда мы сможем насытить рынок, поставлять столько, сколько от нас просят. Сейчас корпорации кондитеров проявляют интерес, но им всем нужно понятное качество и объемы. А мы этого пока не даем», — сетует Фурсенко.