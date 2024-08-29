Движение ограничат в центре Петербурга 30 августа из-за съемок сериала с Хабенским

В Петербурге 30 августа и 1 сентября пройдут съемки нового сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Из-за этого в центре города будут введены временные ограничения и запреты на движение общественного транспорта и автомобилей, а также парковку. Об этом пишет Online47.
Так, 30 августа с 00:00 до 23:59 движение будет ограничено на Дворцовой набережной вдоль Зимнего дворцы, а также в Черноморском и Азовском переулках. А с 00:00 до 04:55 для транспорта полностью перекроют Дворцовый мост.
— 1 сентября ограничения переместятся на Биржевой проезд и набережную реки Мойки. В этих местах также будет запрещена парковка с 00:00 до 23:59, — добавили в издании.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений. Это поможет избежать неудобств на дороге.