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Движение ограничат в центре Петербурга 30 августа из-за съемок сериала с Хабенским

Движение по Дворцовой набережной ограничат 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге 30 августа и 1 сентября пройдут съемки нового сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Из-за этого в центре города будут введены временные ограничения и запреты на движение общественного транспорта и автомобилей, а также парковку. Об этом пишет Online47.

Так, 30 августа с 00:00 до 23:59 движение будет ограничено на Дворцовой набережной вдоль Зимнего дворцы, а также в Черноморском и Азовском переулках. А с 00:00 до 04:55 для транспорта полностью перекроют Дворцовый мост.

— 1 сентября ограничения переместятся на Биржевой проезд и набережную реки Мойки. В этих местах также будет запрещена парковка с 00:00 до 23:59, — добавили в издании.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений. Это поможет избежать неудобств на дороге.