Движение ограничат в центре Петербурга 30 августа из-за съемок сериала с Хабенским

В Петербурге 30 августа и 1 сентября пройдут съемки нового сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Из-за этого в центре города будут введены временные ограничения и запреты на движение общественного транспорта и автомобилей, а также парковку. Об этом пишет Online47.