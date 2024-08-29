Последние новости к вечеру 29 августа 2024 года

Российские пользователи пожаловались на сбой в маркетплейсе Wildberries, сообщает «Сбой.РФ». Большинство проблем отмечено в Москве (32%), Московской области (11%) и Санкт-Петербурге (6%). Пользователи не могут загрузить данные о покупках и доставке, сталкиваются с трудностями при получении заказов и возврате денег.