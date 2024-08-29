Последние новости к вечеру 29 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 августа 2024 года.
Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова до 29 октября по подозрению в крупном мошенничестве. Суд проходил в закрытом режиме. Попова отправят в СИЗО «Бутырка».
У Дурова изъяли все паспорта
Парижский суд изъял все паспорта основателя Telegram Павла Дурова. Документы забрали на время следствия, что лишает его возможности покинуть Францию. Дуров обязан проживать по указанному судом адресу без необходимости носить электронный браслет. Судебный надзор может продлиться несколько лет.
ЦБ допустил возможность более резкого повышения ставки
Банк России может повысить ключевую ставку. Экономика стала менее чувствительной к изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Для достижения низкой инфляции требуется более значительное изменение ставки, влияющей на кредиты и депозиты.
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries
Российские пользователи пожаловались на сбой в маркетплейсе Wildberries, сообщает «Сбой.РФ». Большинство проблем отмечено в Москве (32%), Московской области (11%) и Санкт-Петербурге (6%). Пользователи не могут загрузить данные о покупках и доставке, сталкиваются с трудностями при получении заказов и возврате денег.
Минздрав сообщил о новой болезни, которую вызывают вейпы
Минздрав России предупредил о росте распространенности болезни EVALI, связанной с вейпами и электронными сигаретами. Этот недуг вызывает острые заболевания легких. Симптомы: температура, кашель и одышка. Основной признак — патологические изменения в легких. Пульмонолог Исаева отметила, что электронные сигареты не способствуют отказу от курения.