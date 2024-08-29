Основателя Telegram Дурова обязали жить во Франции по определенному адресу

Как уточнил источник SHOT, юрист миллиардера строит линию защиты Дурова на том, что основатель Telegram не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его мессенджером. Адвокат будет настаивать, что, исходя из этой логики, к ответственности надо было бы привлечь и генерального директора Apple Тима Кука, поскольку многие правонарушители используют iPhone для доступа к Telegram.