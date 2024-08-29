Энергетические ресурсы России назвали преимуществом страны в отрасли майнинга

Несмотря на все это, именно сейчас, когда в США «майнинговый кризис», у России есть буквально исторический шанс, чтобы догнать, а вполне возможно и перегнать Штаты в криптодобыче. Тем более, мы второй год опережаем Америку по темпам роста объемов производства. И, по оценкам отечественных промышленных майнеров, в ближайшее время отрасль продолжит расти на 20−40% ежегодно. Способствуют этому уникальные энергетические ресурсы России. Профицит электрогенерации составляет 10 ГВт. Это позволяет нарастить объемы производства в 4 раза.