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Северный район Воронежа вновь остался без света

Электроэнергию выключили из-за повреждения на стройке.

Источник: Комсомольская правда

Во время земляных работ при строительстве дороги сегодня, 29 августа, в 16:25 повредили кабельную линию электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».

Из-за этого без света остались часть домов по улице Лизюкова, Московскому проспекту и бульвару Победы.

— Специалисты «Воронежэнерго» оперативно приступили к переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения. Они устраняют технологическое нарушение на обесточенной ЛЭП, — заверили в «Россетях».

По данным на 18:29 электроснабжение части потребителей уже восстановлено.

— К остальным электричество вернется в ближайшее время, — пообещали энергетики.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне, 28 августа, несколько улиц в Северном районе Воронежа остались без света.