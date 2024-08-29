Северный район Воронежа вновь остался без света

Во время земляных работ при строительстве дороги сегодня, 29 августа, в 16:25 повредили кабельную линию электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».
Из-за этого без света остались часть домов по улице Лизюкова, Московскому проспекту и бульвару Победы.
— Специалисты «Воронежэнерго» оперативно приступили к переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения. Они устраняют технологическое нарушение на обесточенной ЛЭП, — заверили в «Россетях».
По данным на 18:29 электроснабжение части потребителей уже восстановлено.
— К остальным электричество вернется в ближайшее время, — пообещали энергетики.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне, 28 августа, несколько улиц в Северном районе Воронежа остались без света.