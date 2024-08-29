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В Ростове с 1 сентября откроются четыре школы

Три новых учреждения появились в Платовском и в Ливенцовке, еще одна открылась после ремонта на улице Советской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону к 1 сентября откроют свои двери четыре школы. Об этом сообщил глава городской администрации на своей странице в соцсетях 29 августа.

Речь идет о трех новых учебных учреждениях в Платовском и 5 и 6 микрорайонах Левенцовки. Еще одну школу после капремонта откроют на улице Советской.

Кроме того, ведется строительство трех школ во 2 микрорайоне «Темерника», в Суворовском и на улице Левобережной. Общая вместимость составит более 3,4 тысячи учащихся.

А за счет средств застройщика появятся еще две шутоы в Суворовском, рассчитанные на 1,6 тысячи и 850 учеников.

Проектная документация подготовлена для школьного комплекса по улице 26-й линии и школы на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ».