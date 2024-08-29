Аксенов считает, что украинские спецслужбы вербуют мигрантов в РФ

В прямом эфире телеканала «Крым-24» он назвал русофобскими страны, не признающие Крымский полуостров частью России. По мнению главы республики, политики таких стран переписывают историю, называя процесс воссоединение Крыма с Россией в 2014 году аннексией.
«Привозить рабочих из тех стран, где непосредственно происходят такие политические действия, точно контрпродуктивно. Во-вторых, это почва для вербовки теми же украинскими спецслужбами. Получается, на территории нашей страны люди, которые не ценят, не уважают, а в некоторых случаях еще и враждебно настроены. Конечно, к ним проще подобраться», — сказал он.
Аксенов также сообщил, что власти Республики Крым планируют усилить контроль в сфере нелегальной миграции и ужесточить ответственность должностных лиц, обеспечивающих допуск иностранцев на территорию РФ.