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Аксенов считает, что украинские спецслужбы вербуют мигрантов в РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Мигранты в России, в особенности приехавшие из недружественных стран, являются объектом вербовки со стороны украинских спецслужб, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

В прямом эфире телеканала «Крым-24» он назвал русофобскими страны, не признающие Крымский полуостров частью России. По мнению главы республики, политики таких стран переписывают историю, называя процесс воссоединение Крыма с Россией в 2014 году аннексией.

«Привозить рабочих из тех стран, где непосредственно происходят такие политические действия, точно контрпродуктивно. Во-вторых, это почва для вербовки теми же украинскими спецслужбами. Получается, на территории нашей страны люди, которые не ценят, не уважают, а в некоторых случаях еще и враждебно настроены. Конечно, к ним проще подобраться», — сказал он.

Аксенов также сообщил, что власти Республики Крым планируют усилить контроль в сфере нелегальной миграции и ужесточить ответственность должностных лиц, обеспечивающих допуск иностранцев на территорию РФ.