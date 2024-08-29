Аксенов считает, что украинские спецслужбы вербуют мигрантов в РФ

«Привозить рабочих из тех стран, где непосредственно происходят такие политические действия, точно контрпродуктивно. Во-вторых, это почва для вербовки теми же украинскими спецслужбами. Получается, на территории нашей страны люди, которые не ценят, не уважают, а в некоторых случаях еще и враждебно настроены. Конечно, к ним проще подобраться», — сказал он.