Омичей зовут продолжить традицию субботников на берегу Иртыша

Акция проходит в рамках всероссийского волонтёрского проекта «Вода России». Желающим раздадут перчатки и мешки для сбора мусора, кроме того, предусмотрена и культурная программа. Во время мероприятия можно будет принять участие в викторинах, мастер-классах, выиграть призы, заняться спортом и посмотреть на выступления артистов.