Омичей зовут продолжить традицию субботников на берегу Иртыша

В пятницу, 30 августа, на берегу Иртыша в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ пройдёт экологическая акция. Омичей приглашают принять в ней участие и очистить от мусора берег Иртыша.
Акция проходит в рамках всероссийского волонтёрского проекта «Вода России». Желающим раздадут перчатки и мешки для сбора мусора, кроме того, предусмотрена и культурная программа. Во время мероприятия можно будет принять участие в викторинах, мастер-классах, выиграть призы, заняться спортом и посмотреть на выступления артистов.
Омичей, которых заинтересовала эта идея, будут ждать в 10:30 завтра, 30 августа, на стоянке по улице Шаронова (близ G-Drive Арены), сообщает пресс-служба областного правительства.
Стоит заметить, что этот прибрежный участок уже не в первый раз становится территорией субботника. Так, год назад, тоже в августе, здесь убирались хоккеисты омского «Авангарда».