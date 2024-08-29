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Фильм «Тур с Иванушками» выйдет за границей

Комедийное роуд-муви «Тур с Иванушками» стартует в международном прокате 30 августа. Фильм, в котором одну из главных ролей сыграла Агата Муцениеце, покажут в кинотеатрах Турции и ОАЭ на русском языке с субтитрами.
Источник: Звук

Комедийное роуд-муви «Тур с Иванушками» стартует в международном прокате 30 августа. Фильм, в котором одну из главных ролей сыграла Агата Муцениеце, покажут в кинотеатрах Турции и ОАЭ на русском языке с субтитрами.

Есть вероятность, что российский фильм также выйдет в Индии, странах Латинской Америки и Сербии. Сейчас идут переговоры о продаже международных прав на картину, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В России комедия вышла в прокат 7 марта 2024 года. По сюжету три подруги, фанатки группы «Иванушки International», отправляются за своими кумирами в тур по югу России.

Кроме того, что сами участники группы сыграли эпизодические роли в фильме, они еще и выпустили к нему саундтрек.