Фильм «Тур с Иванушками» выйдет за границей

Комедийное роуд-муви «Тур с Иванушками» стартует в международном прокате 30 августа. Фильм, в котором одну из главных ролей сыграла Агата Муцениеце, покажут в кинотеатрах Турции и ОАЭ на русском языке с субтитрами.
Есть вероятность, что российский фильм также выйдет в Индии, странах Латинской Америки и Сербии. Сейчас идут переговоры о продаже международных прав на картину, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В России комедия вышла в прокат 7 марта 2024 года. По сюжету три подруги, фанатки группы «Иванушки International», отправляются за своими кумирами в тур по югу России.
Кроме того, что сами участники группы сыграли эпизодические роли в фильме, они еще и выпустили к нему саундтрек.