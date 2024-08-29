В Ростовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

В Константиновском районе на одной из улиц отремонтировали покрытие после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном ведомстве 29 августа.
Согласно опубликованной информации, покрытие улицы Овчарова не соответствовало необходимым требованиям. Дорога была в ямах и выбоинах, что создавало риск ДТП. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос. Прокуратура провела проверку и направила иск в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены. После вмешательства надзорного ведомства дорога приведена в нормативное состояние.