В Ростовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Согласно опубликованной информации, покрытие улицы Овчарова не соответствовало необходимым требованиям. Дорога была в ямах и выбоинах, что создавало риск ДТП. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос. Прокуратура провела проверку и направила иск в суд.