Глава Альянса по защите детей в цифровой среде поделилась успехами организации

В образовательную программу мы пригласили ведущих ИТ-специалистов, которые расскажут о том, как защитить себя и своих близких от цифровых угроз, какие меры нужно предпринимать для предотвращения кибербуллинга и многое другое. Мы старались сделать программу фестиваля максимально разнообразной, чтобы она была интересна не только детям, но и взрослым. На фестивале родители смогут получить консультации от экспертов, задать вопросы и обсудить волнующие их темы. Мы понимаем, что именно родители играют ключевую роль в защите детей в интернете, и хотим помочь им в этом нелегком деле.