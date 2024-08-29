Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске следователи начали проверку из-за госпитализации воспитанников детсада

В детском саду Волгодонска воспитанники попали в больницу с симптомами инфекции.
Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске следователи начали проверку после госпитализации воспитанников детского сада с симптомами инфекции. Об этом в региональном ведомстве сообщили 29 августа.

Прокуратурой установлено, что несколько ребят в одном из детских садов почувствовали себя резко плохо. Воспитатели сразу же вызвали медиков. Малышей госпитализировали в больницу с инфекцией. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей.

— По данному факту следственным отделом по городу Волгодонску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение процессуальной проверки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки примут процессуальное решение. Отметим, что сейчас работа детского сада приостановлена. Специалисты проведут профилактические мероприятия.