Губернатор Прикамья встретился с новым главой Соликамска

Отдельно глава региона остановился на необходимости капремонта наиболее аварийных участков городских тепловых сетей. На эти цели из краевого бюджета были выделены дополнительные средства. Работы планируется завершить к началу отопительного сезона. «Прошлой зимой в городе произошла серия крупных коммунальных аварий. Давал задачу — не допустить повторения ситуации. Поручил лично проконтролировать все этапы, включая гидравлические испытания теплопроводов», — отметил Дмитрий Махонин.