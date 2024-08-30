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Губернатор Прикамья встретился с новым главой Соликамска

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с недавно назначенным главой Соликамска Александром Русановым.

Источник: Reuters

Об этом господин Махонин сообщил в своем телеграм-канале. Стороны обсудили обновление инфраструктуры, благоустройство города и подготовку Соликамска к празднованию 600-летия в 2030 году.

Отдельно глава региона остановился на необходимости капремонта наиболее аварийных участков городских тепловых сетей. На эти цели из краевого бюджета были выделены дополнительные средства. Работы планируется завершить к началу отопительного сезона. «Прошлой зимой в городе произошла серия крупных коммунальных аварий. Давал задачу — не допустить повторения ситуации. Поручил лично проконтролировать все этапы, включая гидравлические испытания теплопроводов», — отметил Дмитрий Махонин.

Экс-глава Ленинского района Перми Александр Русанов исполнял обязанности главы Соликамска с 25 июня, 21 августа депутаты местной думы утвердили его в должности руководителя городского округа.