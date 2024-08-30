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В озере Байкал нашли следы антибиотиков

Ученые лаборатории экспериментальной нейрофизиологии Иркутского государственного университета (ИГУ) обнаружили в байкальских эндемиках лекарственные препараты. Так, они установили, что рачки-амфиподы, собранные и в прибрежной зоне, и на глубине, содержат ибупрофен, эритромицин, тетрациклин и другие антибиотики.

Источник: Mail.ru

— Это первое изучение амфипод озера Байкал на содержание фармацевтических препаратов, — рассказала «РГ» научный сотрудник лаборатории Мария Дмитриева. — Исследовав примерно 150 проб на разных участках озера, мы доказали факт загрязнения байкальских эндемиков фармпрепаратами. Накануне результаты нашей работы были опубликованы в научном журнале «Антибиотики».

Кстати, этот журнал относят к первому квартилю (Q1), все публикуемые там работы проходят серьезнейшую международную экспертизу.

Один рачок — одна проба. На анализ идет всего пара микролитров.

По данным ученых, загрязнения чаще встречались у амфипод, собранных в непосредственной близости от населенных пунктов и туристических баз. Это дает основание выдвинуть гипотезу, что препараты попадают в воды Байкала не без помощи человека.

Начали заниматься этой темой молодые ученые еще три года назад. Тогда в лаборатории появился новый прибор — высокочувствительный жидкостный хроматограф с масс-спектрометрическим детектором, приобретенный для научно-образовательных целей в рамках программы федеральной поддержки. Прибор позволяет обнаружить каплю чернил в цистерне дистиллированной воды. Тогда и пришла мысль: «Почему бы не обратиться к Байкалу?» Тем более что научный поиск на тему фармацевтического загрязнения окружающей среды ведется во всем мире, но на Байкале таких исследований не проводили.

— Один рачок — одна проба, — объясняет руководитель лаборатории Денис Аксенов-Грибанов. — Сначала он тщательно измельчается, затем из полученной массы готовится вытяжка. На анализ идет всего пара микролитров.

Сейчас в планах лаборатории экспериментальной нейрофизиологии ИГУ расширить спектр изучаемых эндемиков озера и препаратов, которые могут быть в них обнаружены. Исследования проводятся на средства гранта государственного задания от Минобрнауки России в рамках поддержки лабораторий, созданных при научно-образовательных центрах.

наука
экология