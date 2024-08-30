В озере Байкал нашли следы антибиотиков

Начали заниматься этой темой молодые ученые еще три года назад. Тогда в лаборатории появился новый прибор — высокочувствительный жидкостный хроматограф с масс-спектрометрическим детектором, приобретенный для научно-образовательных целей в рамках программы федеральной поддержки. Прибор позволяет обнаружить каплю чернил в цистерне дистиллированной воды. Тогда и пришла мысль: «Почему бы не обратиться к Байкалу?» Тем более что научный поиск на тему фармацевтического загрязнения окружающей среды ведется во всем мире, но на Байкале таких исследований не проводили.