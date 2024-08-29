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По факту госпитализации детей из детсада Волгодонска прокуратура начала проверку

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту госпитализации воспитанников детского сада.

Источник: Комсомольская правда

Инцидентом в детсаде Волгодонска заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку по факту госпитализации инфицированных детей.

Как выяснили правоохранители, воспитанники одного из детских садов стали плохо себя чувствовать. Как выяснилось, малыши подхватили инфекцию. Медики госпитализировали юных пациентов.

— На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль, — заявили в региональной прокуратуре.

Причины заражения детей пока неизвестны.