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«Это — самые активные люди в партии»: В Ростове состоялся форум первичных отделений «Единой России»

Здесь предложили новые меры в интересах семей, а также вручили гранты на реализацию значимых местных проектов.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице состоялся форум первичных отделений «Единой России». На встрече собрались их самые активные и деятельные представители. Секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Александр Ищенко напомнил, что 2024-ый объявлен в партии Годом первичных отделений. Именно этот институт считается самым близким к людям. Активисты «первичек» взаимодействуют с жителями конкретных улиц и домов.

«РЕШАЮТ САМЫЕ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ».

В Ростовской области существует 2 679 первичных отделений «Единой России», по этому показателю донские единороссы входят в число лидеров! А общее число партийцев на Дону — более 61 тысячи человек.

— Наши первичные отделения созданы и действуют на территории каждого города, района, поселения, в микрорайонах крупных городов. И сегодня на форуме «первичек» собрались лучшие из лучших. Это — те люди, которые организуют каждодневную работу партии, которые общаются с гражданами, решают самые разные проблемы: от частных ситуаций, с которыми сталкиваются наши избиратели, до масштабных задач, связанных с реализацией народной программы «Единой России», — говорит Александр Ищенко.

На форуме собрались лучшие из лучших. Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Председатель донского парламента напомнил, что 2024 объявлен Президентом Годом семьи.

— И очевидно, что вся основная работа и партии, и ее представителей в органах законодательной власти сосредоточена вокруг задач, связанных с поддержкой семейной политики, с реализацией задач, которые поставил перед страной президент Владимир Владимирович Путин.

В «первичках» знают, чем еще можно помочь людям. Одна из инициатив на форуме касалась продления регионального материнского капитала до 2030 года. Также активисты считают важным наделить многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет правом на бесплатную юридическую помощь независимо от доходов. Также без учета имущественного положения следует распределять бесплатные путевки в санаторные и оздоровительные лагеря детям из больших семей, считают активисты.

— Мы советуемся с первичными отделениями о том, какие еще дополнительные решения могут быть приняты на местном, областном или федеральном уровнях для того, чтобы помочь семьям с маленькими детьми, многодетным родителям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — прокомментировал Александр Валентинович.

«КАЖДАЯ СЕМЬЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТОМ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».

В форуме участвовала депутат Госдумы Лариса Тутова. Она согласилась, что семья, семейное благополучие и традиционные ценности сегодня — в фокусе внимания всех уровней власти. В том числе, и задачи укрепления образования.

Поэтому по всей стране и в Ростовской области реализуются масштабные проекты, направленные на повышение доступности и качества образования. К примеру, к началу учебного года в стране в эксплуатацию введут 132 новые школы. И больше 150 достроят к концу года.

В этом плане Ростовская область — достойный пример! Сфера образования на Дону в приоритете у регионального Правительства и депутатского корпуса «Единой России», на строительство и капремонты школ, детских садов выделяются значительные средства.

МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ОТМЕТИЛИ ГРАНТАМИ.

Отметим, что на форуме были определены задачи для партийных первичных отделений, в том числе, по поддержке семей в Год семьи.

А также были вручены гранты на реализацию лучших проектов, инициированных партийными «первичками» «Единой России».

Так, были отмечены проекты по пошиву специализированной одежды в Таганроге для участников СВО, по установке символизирующего семью арт-объекта «Лебединая верность» в парке поселка Персиановский Октябрьского района и по обустройству уголка для семейного чтения в хуторской библиотеке Милютинского района.