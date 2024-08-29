«Это — самые активные люди в партии»: В Ростове состоялся форум первичных отделений «Единой России»

В «первичках» знают, чем еще можно помочь людям. Одна из инициатив на форуме касалась продления регионального материнского капитала до 2030 года. Также активисты считают важным наделить многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет правом на бесплатную юридическую помощь независимо от доходов. Также без учета имущественного положения следует распределять бесплатные путевки в санаторные и оздоровительные лагеря детям из больших семей, считают активисты.