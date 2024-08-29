«Это — самые активные люди в партии»: В Ростове состоялся форум первичных отделений «Единой России»

В донской столице состоялся форум первичных отделений «Единой России». На встрече собрались их самые активные и деятельные представители. Секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Александр Ищенко напомнил, что 2024-ый объявлен в партии Годом первичных отделений. Именно этот институт считается самым близким к людям. Активисты «первичек» взаимодействуют с жителями конкретных улиц и домов.
«РЕШАЮТ САМЫЕ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ».
В Ростовской области существует 2 679 первичных отделений «Единой России», по этому показателю донские единороссы входят в число лидеров! А общее число партийцев на Дону — более 61 тысячи человек.
— Наши первичные отделения созданы и действуют на территории каждого города, района, поселения, в микрорайонах крупных городов. И сегодня на форуме «первичек» собрались лучшие из лучших. Это — те люди, которые организуют каждодневную работу партии, которые общаются с гражданами, решают самые разные проблемы: от частных ситуаций, с которыми сталкиваются наши избиратели, до масштабных задач, связанных с реализацией народной программы «Единой России», — говорит Александр Ищенко.
Председатель донского парламента напомнил, что 2024 объявлен Президентом Годом семьи.
— И очевидно, что вся основная работа и партии, и ее представителей в органах законодательной власти сосредоточена вокруг задач, связанных с поддержкой семейной политики, с реализацией задач, которые поставил перед страной президент Владимир Владимирович Путин.
В «первичках» знают, чем еще можно помочь людям. Одна из инициатив на форуме касалась продления регионального материнского капитала до 2030 года. Также активисты считают важным наделить многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет правом на бесплатную юридическую помощь независимо от доходов. Также без учета имущественного положения следует распределять бесплатные путевки в санаторные и оздоровительные лагеря детям из больших семей, считают активисты.
— Мы советуемся с первичными отделениями о том, какие еще дополнительные решения могут быть приняты на местном, областном или федеральном уровнях для того, чтобы помочь семьям с маленькими детьми, многодетным родителям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — прокомментировал Александр Валентинович.
«КАЖДАЯ СЕМЬЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТОМ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
В форуме участвовала депутат Госдумы Лариса Тутова. Она согласилась, что семья, семейное благополучие и традиционные ценности сегодня — в фокусе внимания всех уровней власти. В том числе, и задачи укрепления образования.
Поэтому по всей стране и в Ростовской области реализуются масштабные проекты, направленные на повышение доступности и качества образования. К примеру, к началу учебного года в стране в эксплуатацию введут 132 новые школы. И больше 150 достроят к концу года.
В этом плане Ростовская область — достойный пример! Сфера образования на Дону в приоритете у регионального Правительства и депутатского корпуса «Единой России», на строительство и капремонты школ, детских садов выделяются значительные средства.
МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ОТМЕТИЛИ ГРАНТАМИ.
Отметим, что на форуме были определены задачи для партийных первичных отделений, в том числе, по поддержке семей в Год семьи.
А также были вручены гранты на реализацию лучших проектов, инициированных партийными «первичками» «Единой России».
Так, были отмечены проекты по пошиву специализированной одежды в Таганроге для участников СВО, по установке символизирующего семью арт-объекта «Лебединая верность» в парке поселка Персиановский Октябрьского района и по обустройству уголка для семейного чтения в хуторской библиотеке Милютинского района.