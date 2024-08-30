В Прикамье запустили бот для жалоб на нетрезвых водителей

Сообщить о неадекватном поведении водителя может любой гражданин России, достигший совершеннолетия. В чат-бот необходимо отправить место расположения автомобиля, его марку, государственный регистрационный номер и направление движения нарушителя.
На сообщение сразу же отреагируют сотрудники ГИБДД. Патрульный экипаж проверит транспортное средство.
— Если информация об употреблении алкоголя за рулем подтвердится, то водитель понесет за это ответственность, предусмотренную законом, — пояснила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Пермскому краю Наталья Крипак.
Региональное министерство территориальной безопасности предоставит информатору вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Если заявителей будет несколько, то сумма вознаграждения будет поделена между ними в равных долях.