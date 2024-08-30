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В Прикамье запустили бот для жалоб на нетрезвых водителей

У жителей Пермского края появилась возможность не только сократить количество нетрезвых водителей на дорогах, но и получить за это денежное вознаграждение. Сделать это они могут с помощью чат-бота в мессенджере Telegram.

Источник: Getty Images/Unsplash

Сообщить о неадекватном поведении водителя может любой гражданин России, достигший совершеннолетия. В чат-бот необходимо отправить место расположения автомобиля, его марку, государственный регистрационный номер и направление движения нарушителя.

На сообщение сразу же отреагируют сотрудники ГИБДД. Патрульный экипаж проверит транспортное средство.

— Если информация об употреблении алкоголя за рулем подтвердится, то водитель понесет за это ответственность, предусмотренную законом, — пояснила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Пермскому краю Наталья Крипак.

Региональное министерство территориальной безопасности предоставит информатору вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Если заявителей будет несколько, то сумма вознаграждения будет поделена между ними в равных долях.

ГИБДД