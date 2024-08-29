Глава СК РФ взял на контроль проверку, связанную с перекрытием газа в СНТ Ростова

Глава Следственного комитета России заинтересовался обращениями о незаконном прекращении подачи газа в жилые дома Ростова. Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки регионального СК.
В приемную председателя СКР поступили обращения о незаконном отключении газа в СНТ «Салют» в Октябрьском районе города. По словам местных жителей, городской «Газпром межрегионгаз» в августе решил прекратить подачу газа в тысячу с лишним домов. За повторное подключение от собственников жилья требуют заключение договора на обслуживание двух бесхозных стационарных газорегуляторных пунктов. Стоит это недешево. Местные жители, среди которых и участники СВО, и пенсионеры, и семьи детьми, не раз обращались к ответственным органам, но все без толку.
Теперь следователи начали процессуальную проверку. О ее результатах и. о. руководителя регионального СУ СКР Станислав Ковалев доложит Александру Бастрыкину.