Глава СК РФ взял на контроль проверку, связанную с перекрытием газа в СНТ Ростова

В приемную председателя СКР поступили обращения о незаконном отключении газа в СНТ «Салют» в Октябрьском районе города. По словам местных жителей, городской «Газпром межрегионгаз» в августе решил прекратить подачу газа в тысячу с лишним домов. За повторное подключение от собственников жилья требуют заключение договора на обслуживание двух бесхозных стационарных газорегуляторных пунктов. Стоит это недешево. Местные жители, среди которых и участники СВО, и пенсионеры, и семьи детьми, не раз обращались к ответственным органам, но все без толку.