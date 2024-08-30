Выходные в Воронеже: День знаний во дворце и игры под открытым небом

ФОТОСТРЕЛКА.
В Доме архитектора в рамках Года воронежской фотографии работает выставка первого в России фестиваля черно-белой фотографии «Фотострелка».
31 августа в 12.00 в программе фестиваля фотопрогулка по августовскому Воронежу с фотографами Николаем Птицыным и Натальей Мерзликиной.
1 сентября в 12.00 — закрытие выставки «Фотострелка в Воронеже», фотосушка из фотографий, снятых участниками фотопрогулки 31 августа.
ДВОРЦОВЫЙ WEEKEND.
На выходных во дворце Ольденбургских пройдет два концерта.
31 августа в рамках проекта «Дворцовый weekend» запланирована программа «Золотые романсы». Вокалисты Галина Леонова и Айнара Ганбарова исполнят арии и романсы отечественных и зарубежных композиторов. За фортепиано — Яна Лисак. Начало в 14.00.
А 1 сентября в это же время пройдет концерт «Лики любви». Арии и романсы отечественных и зарубежных композиторов исполнят Александра Добролюбова и Кирилл Афонин. Музыкальное сопровождение — Яна Лисак. Начало в 14.00. 12+
ШОУ СВЕЧЕЙ И МУЗЫКИ.
А на следующей неделе не пропустите шоу свечей и музыки. 4 и 5 сентября в Зеленом театре программа Luminary «Симфония любви».
Камерный состав струнного оркестра Luminary создает романтическую атмосферу, соединив воедино звук чувственных композиций и трепет язычков пламени тысячи свечей! В этот вечер под открытым небом зрителей ждет флер от волшебного чувства любви, вдохновившего композиторов на лучшие мелодии. В программе: Una Mattina Людовико Эйнауди, My heart will go on Джеймса Хорнера, Bittersweet symphony Ричарда Эшкрофта и другие мелодии.
4 и 5 сентября в Зеленом театре Центрального парка, начало в 20.00, 6+ Подробнее здесь.
1 СЕНТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ.
День знаний выпал на воскресенье, линейки только в понедельник, а праздник-то никто не отменял! Отметить 1 сентября можно во дворце Ольденбургских. Здесь приготовили большую бесплатную программу (бесплатные билеты необходимо взять в кассе).
В 13.00 — старинные игры XIX века на территории дворцового комплекса. В 15.00 — мастер-класс «Открытое письмо. Пушкин с нами» (10+) в шатре. Участники будут писать пером и чернилами на почтовой открытке с иллюстрациями произведений Пушкина. Открытку можно будет отправить по почте.
В течение дня на территории дворцового комплекса запланированы игры. Для бродилки «Играй и управляй» (7+) детворе нужно получить путеводитель в кассе, взять карандаш и самостоятельно выполнить увлекательные задания.
Для игры-путешествия «В далеком детстве» (6+) в часы самостоятельного посещения экспозиции «Романовы. Ольденбургские. История отношений» (при наличии билета) дадут бесплатный буклет с заданиями, благодаря которым можно погрузиться в удивительную историю семьи Ольденбургских. Буклеты можно получить у смотрителя в Свитском корпусе. Нужно взять с собой карандаш или ручку.