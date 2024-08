Выходные в Воронеже: День знаний во дворце и игры под открытым небом

Камерный состав струнного оркестра Luminary создает романтическую атмосферу, соединив воедино звук чувственных композиций и трепет язычков пламени тысячи свечей! В этот вечер под открытым небом зрителей ждет флер от волшебного чувства любви, вдохновившего композиторов на лучшие мелодии. В программе: Una Mattina Людовико Эйнауди, My heart will go on Джеймса Хорнера, Bittersweet symphony Ричарда Эшкрофта и другие мелодии.