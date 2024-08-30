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Выходные в Воронеже: День знаний во дворце и игры под открытым небом

«Комсомолка» подскажет, чем заняться с 30 августа по 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

ФОТОСТРЕЛКА.

В Доме архитектора в рамках Года воронежской фотографии работает выставка первого в России фестиваля черно-белой фотографии «Фотострелка».

31 августа в 12.00 в программе фестиваля фотопрогулка по августовскому Воронежу с фотографами Николаем Птицыным и Натальей Мерзликиной.

1 сентября в 12.00 — закрытие выставки «Фотострелка в Воронеже», фотосушка из фотографий, снятых участниками фотопрогулки 31 августа.

ДВОРЦОВЫЙ WEEKEND.

На выходных во дворце Ольденбургских пройдет два концерта.

31 августа в рамках проекта «Дворцовый weekend» запланирована программа «Золотые романсы». Вокалисты Галина Леонова и Айнара Ганбарова исполнят арии и романсы отечественных и зарубежных композиторов. За фортепиано — Яна Лисак. Начало в 14.00.

А 1 сентября в это же время пройдет концерт «Лики любви». Арии и романсы отечественных и зарубежных композиторов исполнят Александра Добролюбова и Кирилл Афонин. Музыкальное сопровождение — Яна Лисак. Начало в 14.00. 12+

ШОУ СВЕЧЕЙ И МУЗЫКИ.

А на следующей неделе не пропустите шоу свечей и музыки. 4 и 5 сентября в Зеленом театре программа Luminary «Симфония любви».

Камерный состав струнного оркестра Luminary создает романтическую атмосферу, соединив воедино звук чувственных композиций и трепет язычков пламени тысячи свечей! В этот вечер под открытым небом зрителей ждет флер от волшебного чувства любви, вдохновившего композиторов на лучшие мелодии. В программе: Una Mattina Людовико Эйнауди, My heart will go on Джеймса Хорнера, Bittersweet symphony Ричарда Эшкрофта и другие мелодии.

4 и 5 сентября в Зеленом театре Центрального парка, начало в 20.00, 6+ Подробнее здесь.

1 СЕНТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ.

День знаний выпал на воскресенье, линейки только в понедельник, а праздник-то никто не отменял! Отметить 1 сентября можно во дворце Ольденбургских. Здесь приготовили большую бесплатную программу (бесплатные билеты необходимо взять в кассе).

В 13.00 — старинные игры XIX века на территории дворцового комплекса. В 15.00 — мастер-класс «Открытое письмо. Пушкин с нами» (10+) в шатре. Участники будут писать пером и чернилами на почтовой открытке с иллюстрациями произведений Пушкина. Открытку можно будет отправить по почте.

В течение дня на территории дворцового комплекса запланированы игры. Для бродилки «Играй и управляй» (7+) детворе нужно получить путеводитель в кассе, взять карандаш и самостоятельно выполнить увлекательные задания.

Для игры-путешествия «В далеком детстве» (6+) в часы самостоятельного посещения экспозиции «Романовы. Ольденбургские. История отношений» (при наличии билета) дадут бесплатный буклет с заданиями, благодаря которым можно погрузиться в удивительную историю семьи Ольденбургских. Буклеты можно получить у смотрителя в Свитском корпусе. Нужно взять с собой карандаш или ручку.

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