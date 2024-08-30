Выходные в Воронеже: День знаний во дворце и игры под открытым небом

Для игры-путешествия «В далеком детстве» (6+) в часы самостоятельного посещения экспозиции «Романовы. Ольденбургские. История отношений» (при наличии билета) дадут бесплатный буклет с заданиями, благодаря которым можно погрузиться в удивительную историю семьи Ольденбургских. Буклеты можно получить у смотрителя в Свитском корпусе. Нужно взять с собой карандаш или ручку.