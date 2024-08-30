Мы без Jazza: новый альбом «Алисы» слили в Сеть до релиза

Выпуск нового альбома «Гойда» российской рок-группы «Алиса» запланирован на конец недели. Релиз должен официально появиться на стриминговых платформах 1 сентября. В интернете уже доступна пиратская копия альбома, в который вошло 16 треков. Причина — во вторник, 27 августа, группа разослала цифровую версию тем, кто сделал предзаказ в рамках краудфандинга.
В начале 2024 года бессменный лидер «Алисы» Константин Кинчев порадовал фанатов новостью о том, что предзаказ их нового альбома «Гойда» стартует 1 февраля и продлится до 31 августа. К первым слушателям цифровая копия отправилась уже 27 августа, официальный же релиз на музыкальных стримингах запланирован на 1 сентября. Кампания по выпуску «Гойды» — целиком собственный проект группы, который проходит на ее собственных ресурсах. «Всю ответственность перед вами мы несем лично, без посредников. Контроль качества продукции мы осуществляем тоже сами», — обратился Кинчев к фанатам на официальном сайте группы 1 февраля.
В тот же день «Алиса» и объявила о сборе средств на выпуск нового альбома. К краудфандингу группа обращается не впервые: подобным образом выпускались последние пластинки. Например, сумму, необходимую для выпуска альбома «Эксцесс», в 2016 году оценили в 4 млн рублей. Кинчев тогда назвал это «вполне бюджетной темой» и мрачно отметил, что «Эксцесс» может стать последним альбомом в его жизни. На фанатов это подействовало, и за три дня будущий релиз собрал 3 млн рублей.
Дальше было только больше: кампания по предзаказу альбома «Белый шум» в 2021 году собрала 23,1 млн рублей, а предыдущий краудфандинговый релиз «Дудка» принес рекордный 31 млн. «Гойда» уступила немного, на официальном сайте проекта указана сумма 28,8 млн рублей. Новый альбом официально должен был выйти 1 сентября, на сайте он всё еще в режиме «предзаказ». Один из лотов для «патронов» — получить цифровую версию раньше релиза. Именно поэтому «Гойда» оказалась слитой в интернет за четыре дня до релиза.
При этом в самой «Алисе» в существовании пиратской версии проблемы не видят.
— По предзаказу всем разослали цифровую версию альбома. Естественно, он будет слит в Сеть. Ничего страшного не произошло: всё, что появляется в цифре, кем-то всегда рано или поздно выкладывается. Люди это купили, а не украли, — пояснила «Известиям» пресс-атташе группы Александра Панфилова.
Представитель «Алисы» считает, что появление «Гойды» в интернете до официального релиза — явление неизбежное, поэтому украденной собственностью «пиратку» не считают. Всё произошедшее остается на совести нетерпеливых фанатов, отмечает Александра Панфилова.
— С тех пор как существует Всемирная сеть, все что-то будут сливать. Если бы слили в Сеть альбом, который лежит в сейфе и никто никогда его не слышал, — это другая история, потому что это рабочий материал. Люди хотят услышать музыку до того, как получат винил или CD-диск. Поэтому если сколько-то тысяч людей купили альбом и 24 человека из них слили его в Сеть, то в этом нет ничего такого. Он уже обнародован, просто не на физических носителях. Те, кто хотел альбом уже в таком формате, получат его позже. Некоторые терпят и не слушают, — сказала собеседница «Известий».
Музыковед, обозреватель «Известий» Сергей Уваров также не думает, что слив «Гойды» как-то отразится на группе, поскольку средства на нее были собраны заранее.
— Уже много лет российские музыканты, особенно рок-исполнители, зарабатывают не столько за счет студийных релизов, сколько на концертах и корпоративах. В какой-то момент выпуск новых альбомов даже для звезд стал чуть ли не убыточным делом. Благодаря распространению стриминговых сервисов эта ситуация скорректировалась, но не изменилась принципиально. Поэтому тот факт, что альбом «Алисы» слили в Сеть, едва ли может финансово ударить по группе, — отметил эксперт.
Ситуация с утечкой может стать дополнительным инфоповодом и нелишним пиаром — нынешняя пластинка у «Алисы» 23-я по счету. Уваров не исключает, что это даже поможет альбому: поклонники скачают «пиратку», послушают, а потом всё равно будут на повторе крутить полюбившиеся песни через стриминги, когда релиз появится официально.
В Сети оказались все 16 песен группы, среди которых уже изданные в виде синглов композиции «Суд» на стихи Алексея Толстого, «Неприкасаемых нет» и «Музыка, чем-то похожая на слезы», а также новые песни «Отпетый и опасный», «Шестой конвой» и «Аккорд». Музыку к последним двум написал бывший гитарист «Алисы» Игорь Романов. Соавторами песен выступили клавишник Дмитрий Парфенов, гитаристы Павел Зелицкий и Александр Пьянков. В записи альбома также приняли участие Сергей Левитин из группы «СерьГа», музыкант ДДТ Антон Вишняков и другие. Начиная с вышедшего в 2019 году альбома «Полосонь», песни на пластинке делятся на несколько частей. В «Гойде» их четыре, они отмечены римскими цифрами. Помимо цифровой версии, альбом можно заказать на CD или двойном виниле.
Концертный тур и презентация «Гойды» пройдут осенью. В ноябре группа выступит в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и в подмосковной «Live Арена». В ближайшее время «Алису» можно будет услышать в последние летние дни, 30 и 31 августа, на втором фестивале «ДК Горбунова — Легенда русского рока». Организатором фестиваля выступает телеканал РЕН ТВ совместно с Legenda Production. Трансляция будет доступна в официальной группе телеканала РЕН ТВ во «ВКонтакте».