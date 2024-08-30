Мы без Jazza: новый альбом «Алисы» слили в Сеть до релиза

— С тех пор как существует Всемирная сеть, все что-то будут сливать. Если бы слили в Сеть альбом, который лежит в сейфе и никто никогда его не слышал, — это другая история, потому что это рабочий материал. Люди хотят услышать музыку до того, как получат винил или CD-диск. Поэтому если сколько-то тысяч людей купили альбом и 24 человека из них слили его в Сеть, то в этом нет ничего такого. Он уже обнародован, просто не на физических носителях. Те, кто хотел альбом уже в таком формате, получат его позже. Некоторые терпят и не слушают, — сказала собеседница «Известий».