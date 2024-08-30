Уполномоченный заявлять: какой путь ТАСС прошел за 120 лет

— Халдей был в Австрии, сдавал материал, а в Берлин прилетел в ночь с 1 на 2 мая. Наши же вошли уже 30-го. И вот он пришёл к завхозу и говорит: «Ты не одолжишь мне три скатерки?» Тот отвечает: «Зачем тебе?» — «Я пока не скажу, но мне очень нужно». Он дает, и ночью из них шьют три флага. Серп и молот сам Халдей вырезал из простыни. Утром он подбежал к Рейхстагу, встретил там разведчиков, с которыми был знаком. И говорит одному: «Петька, ты там ребят свистни, может быть, кто-то хочет со мной там наверх, мне надо поснимать». Сразу три человека объявились. В итоге флаг держал 18-летний Алексей Ковалев, — вспоминает дочь фотографа Анна Халдей.