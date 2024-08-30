Уполномоченный заявлять: какой путь ТАСС прошел за 120 лет

Легендарная фраза «ТАСС уполномочен заявить» знакома каждому жителю страны, а упомянутая в ней аббревиатура давно уже стала синонимом источника информации государственной важности. Первые две буквы здесь означают телеграфное агентство, последние — Советский Союз. Но страны с таким названием уже нет, нет и телеграфа. А агентство — продолжает успешно работать и отмечает 1 сентября 120-летие. «Известия» поздравляют коллег и вспоминают славные страницы истории ТАСС, на которых нашлось место и совместным эпизодам двух СМИ.
Свою «родословную» ТАСС отсчитывает от основания Санкт-Петербургского телеграфного агентства — первого официального государственного информационного органа. До этого в стране работали частное Российское телеграфное агентство и созданное по инициативе премьер-министра Сергея Витте Торгово-телеграфное агентство, но последнее существовало на базе «Торгово-промышленной газеты» и статуса главного рупора империи еще не имело.
— А частное агентство тогда состояло на прямом договоре с германским телеграфным агентством Вольфа. И любая передача о жизни России за рубеж сталкивалась с берлинской цензурой — не пройдя этот мостик, российская империя не могла на весь мир объявить о новостях в стране, — подчеркивает Андрей Кондрашов, гендиректор ТАСС.
В разгар Русско-японской войны необходимость, говоря современным языком, информационного суверенитета стала особенно острой. И 1 сентября 1904 года Торгово-телеграфное агентство переименовали в Санкт-Петербургское телеграфное агентство, сделав его единым органом распространения государственной информации.
Важность контроля за новостями понимали и большевики, во время Октябрьской революции взяв телеграф одним из первых. И уже в 1918-м объединили его с Бюро печати ВЦИК. Получившееся Российское телеграфное агентство (РОСТА) перебазировалось в Москву и стало заниматься не только информационными сводками, но и наглядной агитацией. С этим направлением связан один из самых ярких проектов периода Гражданской войны — «Окна РОСТА».
Над серией плакатов, с 1919 года вывешивавшихся в пустовавших витринах магазинов (окнах — отсюда и название), работали художники Александр Родченко, Казимир Малевич, Аристарх Лентулов, Илья Машков… Ну, а за поэтическую часть вскоре стал отвечать Владимир Маяковский, не только сам придумывавший броские стихотворные призывы, но и курировавший творчество товарищей.
Позже он вспоминал: «Окна РОСТА» — фантастическая вещь. Это обслуживание горстью художников, вручную, 150-миллионного народища. Это телеграфные вести, моментально переделанные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные частушкой".
Эта деятельность упоминается и в «серьезном» творчестве Маяковского. Например, в «Необычайном приключении, бывшим с Владимиром Маяковским летом на даче». Напомним, поэт там зазывает в гости солнце и сетует ему на свою жизнь.
«Я крикнул солнцу: / “Дармоед! / занежен в облака ты, / а тут — не знай ни зим, ни лет, / сиди, рисуй плакаты!”.
Однако затем становится ясно, что свой непростой труд Маяковский воспринимал не просто как заработок, но как миссию.
«Про то, / про это говорю, / что-де заела РОСТА, / а солнце: / “Ладно, / не горюй, / смотри на вещи просто! / А мне, ты думаешь, / светить / легко. / — Поди, попробуй! — / А вот идешь — / взялось идти, / идешь — и светишь в оба!”.
Темы для текстов Маяковский брал из утренней прессы, просматривая в том числе и «Известия». А уже с 1922 года стал сам регулярно печататься в газете.
Во многом победа большевиков в Гражданской войне была связана с отлично налаженной пропагандой. И здесь вклад «Окон РОСТА» едва ли не ключевой. Десятилетия спустя этот опыт был повторен уже в новом контексте — во время Великой Отечественной, когда понадобились плакаты на тему борьбы с фашизмом. И опять за работу отвечало информагентство, на тот момент уже носившее название ТАСС, а художниками проекта «Окна ТАСС» стали лучшие карикатуристы страны, в том числе легендарный известинец Борис Ефимов.
О том, какой силой обладали рисунки Ефимова и как они злили немцев, можно судить по ремарке Гитлера на одной из его публикаций: «При взятии Москвы найти и повесить».
Своеобразным эхом этих плакатных кампаний стал облик нового здания агентства у Никитских ворот. Одна из особенностей девятиэтажного строения, появившегося в 1977 году, — огромные двухэтажные окна. Архитектор Виктор Егерев, руководивший разработкой проекта, вдохновлялся историей ТАСС и, прежде всего, «Окнами РОСТА». Но в эпоху телевидения у большинства людей были уже другие ассоциации — с экранами. Поэтому здание прозвали «дом-телевизор». Что, впрочем, тоже вполне согласуется с предназначением ТАСС: транслировать новости на всю страну.
Стиль постройки принято определять как советский модернизм. Впрочем, здесь нельзя не увидеть отголосков конструктивизма 1920-х — в частности, с историческим зданием «Известий» на Пушкинской площади, имеющим похожую кубическую форму и большие квадратные окна. Интересно, что в какой-то момент редакции ТАСС и «Известий» могли стать соседями: по плану реконструкции Москвы 1935 года, собирались возвести на Пушкинской же небоскреб телеграфного агентства. Но идея не получила воплощения, а сотрудники ТАСС разместились на Тверском бульваре — напротив бывшей усадьбы Голицыных (Дома Романова).
Однако и там места не хватало, и в 1963-м руководство ТАСС попросило правительство построить новое здание — на углу между Большой Никитской (тогда — улицей Герцена) и Тверским бульваром. Прежде его занимало не представляющее особой ценности двухэтажное строение — продовольственный магазин и роддом, в котором, кстати, родился выдающийся тассовский фотограф Валерий Христофоров, из-за этого шутивший, что самой судьбой ему было предопределено работать в ТАСС.
К слову, Фотохроника ТАСС, где многие годы работал Христофоров, да и другие корифеи профессии, — старейшее в СНГ агентство фотоинформации. Через полтора года оно отметит ни много ни мало 100-летие, а уж сколько за это время было создано выдающихся, исторических снимков — не перечесть.
— ТАСС — это организация, где невероятное разнообразие в темах съемок. Их огромное количество. Может, ты сегодня пойдешь в Кремль, а может, окажешься на какой-нибудь грязной свиноферме. Но фотография всё равно должна быть красивой, — рассуждает в беседе с «Известиями» Валерий Христофоров.
Но если выбирать самую знаковую, самую важную фотографию за всю историю ТАСС, то, пожалуй, это будет великий снимок Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Советский солдат водружает флаг, стоя на краю здания, а за ним открывается панорама разрушенного, поверженного Берлина. Правда, не все знают, что кадр — постановочный.
— Халдей был в Австрии, сдавал материал, а в Берлин прилетел в ночь с 1 на 2 мая. Наши же вошли уже 30-го. И вот он пришёл к завхозу и говорит: «Ты не одолжишь мне три скатерки?» Тот отвечает: «Зачем тебе?» — «Я пока не скажу, но мне очень нужно». Он дает, и ночью из них шьют три флага. Серп и молот сам Халдей вырезал из простыни. Утром он подбежал к Рейхстагу, встретил там разведчиков, с которыми был знаком. И говорит одному: «Петька, ты там ребят свистни, может быть, кто-то хочет со мной там наверх, мне надо поснимать». Сразу три человека объявились. В итоге флаг держал 18-летний Алексей Ковалев, — вспоминает дочь фотографа Анна Халдей.
Ну в ключевой деятельностью ТАСС всегда были официальные информационные сообщения. И они зачастую были обязательны для публикации. Знаменитая формула «ТАСС уполномочен заявить», популяризированная романом Юлиана Семенова и его 10-серийной экранизацией, впервые появилась в «Известиях» в 30 марта 1934 года под заголовком «Опровержение ТАСС» и касалась темы, актуальной и сегодня.
«В связи с появившимися во французской печати утверждениями, будто группа лиц разной национальности, арестованная в Париже по обвинению в шпионаже, занималась таковым в пользу СССР, — ТАСС уполномочен заявить со всей категоричностью, что эти утверждения являются ни на чем не основанным клеветническим вымыслом».
Но еще в августе 1929-го на передовице «Известий» мы находим заметку «Сообщение ТАСС» о конфликте с Китаем, где фигурирует та же фраза в немного ином виде: «ТАСС уполномочен сообщить».
Хотя корреспонденты двух СМИ конкурировали за возможность первыми осветить любое важное событие, в «Известиях» регулярно оказывались новости со ссылкой на ТАСС. Ну, а собкоры агентства и газеты, находящиеся в командировках, и вовсе часто работали сообща.
— У корреспондентов ТАСС в командировке был телетайп. Или, как минимум, возможность надиктовать сообщение по телефону. И если известинцы, например, в Африке или Азии выезжали из города базирования для освещения какого-то события, то нередко мы передавали тексты вместе с тассовцами — тогда заметка выходила за подписью двух авторов, — вспоминает старейший сотрудник «Известий» Борис Пиляцкин, в 1970-х работавший заместителем редактора международного отдела и спецкором газеты в Африке.
Впрочем, такое сотворчество не касалось очерков и иных развернутых материалов с авторской интонацией. Их известинцы писали сами, тогда как тассовцы фокусировались на лаконичных сводках. В редакции «Известий» был даже анекдот, обыгрывающий фамилию писательницы Татьяны Тэсс, которая многие годы публиковалась в газете. Мальчик спрашивает: «Мама, почему если текст маленький, он подписан ТАСС, а если большой, то Тэсс?».
Общение между сотрудниками двух СМИ часто выходило за рамки профессионального и перерастало в дружбу.
Борис Пиляцкин вспоминает:
— Однажды мы путешествовали по Мадагаскару вместе с корреспондентом ТАСС Скворцовым. В последний день командировки к нам присоединился третий человек, и я угостил товарищей пивом. После этого мы пошли купаться. И вдруг нашего спутника затягивает в океан, и он начинает захлебываться. Скворцов бросился за ним, вытащил, откачал. Тем самым он спас его от неминуемой смерти, а меня — от столь же неминуемого увольнения и исключения из партии, ведь алкоголь был мой.
Как в царское и советское время, так и сегодня ТАСС — на передовой технического прогресса. Когда-то агентство в числе первых в стране использовало телеграф, потом — телетайп, факс, интернет. Ну, а сейчас вовсю задействует нейросети.
— Мы скоро перейдем на новую технологическую платформу, где будем использовать нейросети для того, чтобы находить подделки других нейросетей. Потому что первое, что видит нейросеть, — это произведение таких же аналогичных систем, — поделился Андрей Кондрашов с «Известиями».
Одно остается неизменным: многоступенчатая система верификации новости. Гендиректор агентства подчеркивает: не существует обстоятельств, при которых достоверность может быть принесена в жертву скорости или чему-то еще. И новая платформа призвана помочь в отсеивании фейков. Причем, не только самому ТАСС. Агентство сделает ее доступной и для других СМИ, чтобы помочь им проверять информацию. Возможно, и «Известия» будут пользоваться ноу-хау коллег. А значит, дружба двух СМИ, начинавших еще в докомпьютерную эру, продолжится и в новых ИИ-реалиях.