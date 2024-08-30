Пчелы за мед: киллеры, роботы и мультяшный пришелец

Джейсон Стэйтем в образе пасечника уничтожает банду телефонных мошенников со связями в Белом доме. Меган Фокс в роли робота пристает к своему хозяину. Медиамагнат Ларго Винч ищет похищенного сына и борется с героем Джеймса Франко. Запретная любовь подростков в бандитские, но романтичные 90-е под песни «Руки Вверх» и певца Никиты. Обаятельный инопланетянин Лунтик ищет маму в полнометражном дебюте. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в выходные.
Режиссер: Дэвид Эйр.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс.
Бывший специальный агент с суровым ликом Джейсона Стэйтема тихо и мирно занимается пчеловодством. Когда он узнает, что милую соседскую старушку обобрали и довели до смерти телефонные мошенники, месть его будет страшна. По трупам он дойдет до Белого дома, где, как выясняется, коренится зло в лице продажных демократов — в первую очередь порочного сына президента Америки (очевидная сатира на Хантера Байдена).
Боевик по сценарию Курта Уиммера («Эквилибриум», «Рекрут») выходит в российский прокат спустя восемь месяцев после онлайн-релиза в США, и, конечно, многие его уже видели в Сети, но всё равно это неплохой шанс посмотреть на большом экране на безжалостного пасечника и послушать его прибаутки про пчел. Тем более что в мире фильм обогнал по кассовым сборам всех «Перевозчиков» со Стэйтемом и получил положительные критические отзывы, а режиссер картины Дэвид Эйр, известный по боевикам «Ярость» и «Отряд самоубийц», умеет безупречно ставить экшен-сцены.
Режиссер Святослав Подгаевский.
В ролях: Алексей Онежен, Александра Тихонова, Елена Лядова.
Юный воришка и дочка очень влиятельного человека встречаются и влюбляются. Наш музыкальный ответ «Ромео и Джульетте» и «Вестсайдской истории» перенесен в 90-е, с музыкой диджея Грува и каверами старых хитов поп-групп «Руки Вверх», «Иванушки International» и многих других.
Открывается он танцевальным номером под «Делай как я» Богдана Титомира. За постановку отвечает режиссер хорроров Святослав Подгаевский («Невеста», «Пиковая дама: Черный обряд»), а актерский ансамбль, кроме Алексея Онежена и Александры Тихоновой в роли влюбленной парочки, украшают Тимофей Трибунцев (школьный учитель), Елена Лядова (мама мальчика) и вездесущий Никита Кологривый (ее сожитель).
Режиссер: Констанин Бронзит.
В ролях: Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович.
Инопланетянин Лунтик с помощью друзей (пчелы, бабочки, кузнечика и гусениц) пытается найти маму и вернуться на Луну. Первый полнометражный фильм про наивного и милого пришельца снял Константин Бронзит, создатель анимационной эпопеи про трех богатырей, при этом сценарий фильма он написал вместе со своими коллегами еще десять лет назад. Понравиться должно не только самым юным зрителям — для их родителей режиссер вставил элементы роуд-муви и даже триллера. Есть и комический эпизод с грибницей, а также бонус-сцена после заключительных титров.
Режиссер: Оливье Массе-Депасс.
В ролях: Томер Сисле, Джеймс Франко.
Когда у миллиардера и бесстрашного героя-одиночки Ларго Винча похищают 15-летнего сына, а его самого банкротят и до кучи обвиняют в убийстве, ему ничего не остается, как вновь объявить войну своим недругам и попутешествовать в Канаду, Бирму и Бангкок.
Третья часть франко-бельгийской экшен-франшизы и экранизация самого популярного французского графического романа будет интересна не только любителям приключений в духе Джеймса Бонда. В первую очередь заинтересуются поклонники актера Джеймса Франко (фильм «Горе-творец», сериал «Двойка»), который был «отменен» после секс-скандала в Америке и не появлялся в кино уже пять лет. Режиссер известен по психологическому триллеру «Материнский инстинкт», шедшему в российском прокате.
Режиссер: Жан-Пьер Мельвиль.
В ролях: Ален Делон, Натали Делон.
После того как элегантный убийца Жеф Костелло оставил в живых свидетельницу, его предают заказчики. Этот шедевр с Аленом Делоном, его супругой Натали и минимумом диалогов лаконично и холодно был снят французским мастером жанрового и психологического кино Жан-Пьером Мельвилем в 1967 году и повлиял на множество фильмов, от «Пса-призрака» Джима Джармуша до двух «Киллеров», Джона Ву и Дэвида Финчера. Увидеть отреставрированную версию этого экзистенциального неонуара в кино — большой подарок, да и лучшего способа проститься с Делоном не придумать.
Режиссер: С. К. Дэйл.
В ролях: Меган Фокс, Микеле Морроне.
Андроид пытается соблазнить своего владельца, чтобы занять место его покойной жены. В оригинале этот снятый в Болгарии американский фантастический триллер называется «Подчинение», и никакой связи с хитом студии Blumhouse «М3ГАН», кроме самой темы взбесившегося искусственного интеллекта, тут нет. Зато в роли опасного робота — самая настоящая Меган Фокс, когда-то снимавшаяся в блокбастерах уровня «Трансформеров».
Фильм выйдет в США в сентябре сразу на онлайн-платформах, и это уже вторая совместная работа Фокс и режиссера Дэйла — несколько лет назад в триллере «В западне» он приковал ее героиню наручниками к застреленному мужу и заставил таскать за собой его труп по сугробам. Здесь же она не жертва, а хищница, причем искусственного происхождения.