Пчелы за мед: киллеры, роботы и мультяшный пришелец

Боевик по сценарию Курта Уиммера («Эквилибриум», «Рекрут») выходит в российский прокат спустя восемь месяцев после онлайн-релиза в США, и, конечно, многие его уже видели в Сети, но всё равно это неплохой шанс посмотреть на большом экране на безжалостного пасечника и послушать его прибаутки про пчел. Тем более что в мире фильм обогнал по кассовым сборам всех «Перевозчиков» со Стэйтемом и получил положительные критические отзывы, а режиссер картины Дэвид Эйр, известный по боевикам «Ярость» и «Отряд самоубийц», умеет безупречно ставить экшен-сцены.