Короли риффов: «Горбушка» готовится к главному музыкальному фестивалю года

В последний летний уикенд в Москве пройдет рок-фестиваль, которого ждали долго. 30 и 31 августа состоится масштабный марафон «ДК Горбунова — Легенда русского рока». Организатором выступает телеканал РЕН ТВ совместно с Legenda Production. В этом году мероприятие пройдет в формате open air — на трех сценах, главная из которых будет расположена на площади перед Дворцом культуры. В лайнапе главные герои эпохи советского и российского рока — «Алиса», «КняZz», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Александр Ф. Скляр, «Крематорий» и многие другие. О финальной стадии подготовки к грандиозному событию — в материале «Известий».
Всю неделю в ДК Горбунова и рядом с ним сливались, словно в оркестре, звуки снующих туда-сюда и выгружающих огромные металлические конструкции машин и звон молотков. Всё для того, чтобы в последние выходные лета строительную прелюдию сменил гром российского рока в исполнении его легенд и артистов нового поколения.
— Там можно встретить достаточно редко фестивально выступающих, крепкие коллективы из прошлого и из сегодняшнего времени. Соединение двух времен — тогдашнего и сегодняшнего — это всегда очень круто, — отметил лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Фестиваль на знаменитой «Горбушке» состоится во второй раз 30 и 31 августа. Прошлый был два года назад. Но теперь он становится еще масштабнее и выходит на улицу. Главная сцена — «Площадь» — выросла напротив здания ДК. Другая — «Территория» — разместилась на заднем дворе. Третья называется «Легенда» — это та самая сцена, которая в свое время стала родным домом и островом свободы для неформалов. Последний штрих — демонтировать в зале сиденья.
— Я помню, как начинались первые концерты. Вообще такого понятия, как танцпол, в концертном зале не существовало. Залы были с сидячими местами. Но рок-н-ролл не подразумевает сидячие концерты. В 1990-е начали убирать ряды понемножку. Сначала 10 рядов убирали. Проходил концерт, и там, где не убрали, из 10 рядов два сломаны. Потихонечку пришли к тому, что уже начали снимать весь зал, — вспоминает продюсер музыкального фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока» Алексей Ларин.
За несколько дней до старта на площадке начались саундчеки. Одним из первых, пока при пустом зале, на сцену поднялся рэпер Артем Саграда — представитель нового поколения. Артист, к слову, с детства поклонник творчества «Алисы». Он даже выпустил в апреле сингл «Умереть молодым» — кавер-версию известной песни группы.
— Прозвучат песни из предыдущих сольных альбомов, которым мы дали новую аранжировку, новую жизнь, — сообщил Саграда «Известиям». — Они совершенно в другом ключе звучат.
На возрожденном фестивале музыкант с кумирами в одном лайнапе. В списке сегодняшних хедлайнеров также «Крематорий», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Ва-Банкъ» и Александр Ф. Скляр, «КняZz» и многие другие.
— Площадка значимая, особенно для истории «Короля и Шута», — отметил лидер группы «КняZz» Андрей Князев. — Когда закончился наш рейд по таким заведениям, как Sexton, «Р-Клуб» и тому подобным местам, то есть когда группа перешла на новый уровень, как раз начался период ДК имени Горбунова. Не сразу, естественно, мы начали с сольных концертов там: сначала было участие в разных фестивалях. Очень хорошо помню гримерку, потому что мы туда сильно заранее приезжали. Прямо с раннего утра, как поезд пришел, мы болтаемся в гримерке. Если говорить о самых ярких событиях, то это как раз участие в фестивалях с иностранными группами.
История легендарной «Горбушки» как главной точки притяжения неформалов и меломанов уходит на три-четыре 10-летия назад.
— Не зря это место называли клубом филофонистов. Действительно, очень многие приезжали просто поболтать, поговорить про возможности достать ту или иную пластинку. Ведь иногда, чтобы получить пластинку, нужно было охотиться за ней по несколько месяцев, — рассказала Елена Харо, которая продавала и обменивала в 1990-е в «Горбушке» пластинки.
А на сцене «Горбушки» в те годы расцветал отечественный рок. Она сделала популярными многих его представителей.
— Группа «Манго-Манго» здесь давала свой первый концерт. В Москве это была самая известная площадка, и все нынешние рок-звезды начинали здесь. Собрать сольник битком в ДК Горбунова считалось успехом. Дальше группа могла выходить на стадионный уровень. Это был прыжок в сторону стадиона, — вспоминает продюсер фестиваля Алексей Ларин.
Для фанатов жанра «Горбушка» была редкой возможностью увидеть не только местных, но и мировых звезд.
— Самый незабываемый концерт, на котором я здесь был, — это концерт The Exploited в феврале 1998 года. Это было незабываемо, потому что это был их первый приезд в Россию. Вся «Горбуха» была просто увешана людьми — со всех ярусов они висели гроздями, кругом эти панки. Это было очень круто! — говорит лидер группы F.P.G. Антон Пух.
Причем шумела «Горбушка» не только в своих пределах или пределах страны, но и за рубежом.
— В американском каталоге концертных площадок мира Россия представлена двумя — это Государственный Кремлевский дворец и ДК Горбунова. Такая вот мировая оценка зала, — говорит звукорежиссер Юрий Фишкин. — Раньше громко было, условно говоря, около сцены, дальше звук становился тише, тише, тише. А сейчас аппаратура позволяет, чтобы звук был везде равномерным.
Поклонники рока уже в предвкушении выступления любимых команд. Многие собираются приехать на фестиваль из других городов.
— Да, мы взрослые люди. Да, мы работаем на серьезных работах, задолбаны по жизни бытом, детьми, школами, собраниями и так далее. Когда ты приходишь на концерт, ты всё это сбрасываешь, — отметила участница фан-клуба рок-группы «АнимациЯ» Мальвина.
В не меньшем предвкушении и сами артисты, которые встретятся с добрыми друзьями, с которыми прошла их бурная молодость в стенах самой статусной и желанной площадки для рокеров старой школы.
— «Легенда русского рока» есть легенда русского рока. Будет два дня, будет куча команд, все мы друг друга очень давно знаем. Я думаю, обстановка будет абсолютно дружеская, хорошая, — отметил вокалист рок-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.
До масштабного рок-марафона остается совсем немного времени. Прямую трансляцию можно будет смотреть в официальной группе телеканала РЕН ТВ во «ВКонтакте», а также VK Видео.