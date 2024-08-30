Короли риффов: «Горбушка» готовится к главному музыкальному фестивалю года

— Площадка значимая, особенно для истории «Короля и Шута», — отметил лидер группы «КняZz» Андрей Князев. — Когда закончился наш рейд по таким заведениям, как Sexton, «Р-Клуб» и тому подобным местам, то есть когда группа перешла на новый уровень, как раз начался период ДК имени Горбунова. Не сразу, естественно, мы начали с сольных концертов там: сначала было участие в разных фестивалях. Очень хорошо помню гримерку, потому что мы туда сильно заранее приезжали. Прямо с раннего утра, как поезд пришел, мы болтаемся в гримерке. Если говорить о самых ярких событиях, то это как раз участие в фестивалях с иностранными группами.