Отцы и деды: какие новые сериалы ждут нас в сентябре

Начало осени знаменует небывалое оживление в телепрограмме: телевизионные каналы и стриминговые сервисы наперебой предлагают зрителям громкие новинки. Семьи с детьми могут начать учебный год с забавной «Любопытной Варвары» про гениальную девочку-детектива или с эпичного «Последнего богатыря», любителям нуара понравится «Пингвин» с неузнаваемым Колином Фаррелом, любители шансона не смогут отказать себе в удовольствии увидеть Михаила Шуфутинского в «Третьем сентября», а супружеские ссоры из-за выбора между любовной драмой и детективом поможет предотвратить «Идеальная пара» с блистательной Николь Кидман, объединившая оба жанра. О новых сериалах сентября рассказывают «Известия».
Детский детектив — жанр непростой, но неизменно популярный — от «Приключений Тома Сойера» до «Тайны третьей планеты» он десятилетиями не знал осечек. Главное — соблюдать точный рецепт успеха, прописанный в идеальном детском детективе «Один дома»: требуется сорванец любого пола, взрослые с дурацкими рожами и чтобы кто-нибудь непременно остался без штанов. Последнее сценаристы «Любопытной Варвары» нам обеспечили, насчет дурацких рож сомневаться и вовсе не приходится: кажется, это главное умение, которого режиссеры требуют от артистов в отечественных комедийных сериалах.
Роль рыжего сорванца Вари сыграет героиня «Папиных дочек» Полина Айнутдинова, которая выглядит на экране, пожалуй, органичнее своих взрослых коллег. Ее дед (Виктор Бычков) в прошлом — служитель закона, и Варя мечтает пойти по его стопам. Поэтому, приехав к бабушке с дедушкой в деревню, Варя тут же затевает детективное расследование, цель которого — найти похитителей музейных ценностей и вывести на чистую воду призрака-пугало. Сериал был представлен на фестивале «Пилот», напомнив эстетам «Королевство полной Луны». Но, конечно, от независимого Уэса Андерсона тут нет ничего: «Любопытная Варвара» — нормальный массовый продукт для семейного просмотра, сделанный профессионально и с фантазией.
Сериал по популярной народной франшизе снимали с размахом: локация в Подмосковье площадью 6 тыс. кв. м, более 200 костюмов только для главных героев, почти 100 м накладных бород, усов и бровей. В итоге история о постаревшем богатыре Иване и его взрослых дочках, волшебнице Софье и богатырке Марье, получилась по-русски размашистой и ядреной: молодцы добры, девицы красны, ярмарки богаты, а наливные яблоки аппетитно блестят красными боками. Даже деклассированные элементы приоделись по случаю: на шее у цыгана (Никита Кологривый) висят яркие женские бусы, а шляпа украшена медальками, не иначе, прихваченными по случаю из какого-то конного клуба.
Создатели сериала уважают, впрочем, и мировое культурное наследие: пейзажи явно роднят «Последнего богатыря» с «Властелином колец», образы могучих колдунов когда-то снились создателям «Ведьмака», а колобок похож на внебрачного потомка остроумного осла из «Шрека». Правда, его любимая шутка «Ломать мою краюху!» — явно отечественного разлива. Компанию шутников обещает пополнить и Виктор Сухоруков, сыгравший вождя народа чудь. Искрометный юмор в такой роли неизбежен; готовимся.
Сериал по книге — обычная история, а вот сериал по одной-единственной песне станет, как ни крути, новым словом в истории искусства. Если раньше в третий день осени песня Михаила Шуфутинского лилась из всех приемников, то теперь она рискует с ежегодной неизбежностью «Иронии судьбы» выпадать на нас с телеэкранов, словно день сурка. Последний зрители явно вспомнят не раз: для сюжетной основы сериала знаменитого шлягера не хватило, так что создателям пришлось обратиться к помощи современной классики.
Виктор (Павел Рассомахин), собираясь жениться на любимой девушке Маше, перед свадьбой загулял на мальчишнике, а проснувшись, обнаружил, что из прошедшего вечера не помнит ровно ничего. Зато, судя по всему, помнит Маша, которая в гневе отменяет свадьбу и уезжает, бросив жениха на произвол судьбы. Отныне он обречен раз за разом возвращаться в столь неудачно сложившийся день 3 сентября, чтобы попытаться обмануть судьбу и всё же заставить Машу сменить гнев на милость. Одним словом, не хватает только прогноза погоды от Билла Мюррея, — но достойная замена не замедляет явиться: переворачивать календарь в кадр выходит сам Михаил Шуфутинский, приглашенная звезда и основатель главной сюжетной линии. Спешите видеть.
Автора любовных романов Элин Хильдебранд New York Magazine еще несколько лет назад нарек королевой пляжного чтения и недаром. «Идеальная пара», ставшая сценарной основой одноименного сериала, сочетает в себе все необходимые атрибуты захватывающего чтива для отпуска: мелодраматичность любовного романа и захватывающую детективную историю. Амелия (ее играет дочь Боно из U2 Ева Хьюсон) любит своего жениха Бенджи, их пышная свадьба вот-вот должна состояться в богатом поместье жениха в Нантакете. Однако накануне торжества на пляже находят труп подружки невесты — и высшее общество, собравшееся на бракосочетание, тут же превращается в подозреваемых, а семейные скелеты начинают один за другим выпадать из дорогих шкафов красного дерева. Создатели подошли к экранизации весьма тщательно, сохранив все детали, столь характерные для любовного романа: пейзажи, интерьеры, костюмы продуманы до мелких деталей и играют немалую роль в создании атмосферы. Главная вишенка на свадебном торте порадует киноманов: роль матери невесты исполнила великолепная Николь Кидман.
Действие сериала происходит 26 октября 1970 года в Атланте, в ночь триумфального возвращения Мохаммеда Али в профессиональный бокс и его победы над Джерри Куорри. Теневой делец по прозвищу Чикен Мэн (Кевин Харт) устраивает в своем доме вечеринку по поводу победы Али, однако, пока преступный мир Атланты развлекается в угаре, в городе происходит дерзкое ограбление, таинственный организатор которого бросил вызов полиции города. Теперь Чикену Мэну придется убедить в своей невиновности своего старого противника Джея Ди Хадсона (Дон Чидл), одного из первых чернокожих детективов в полиции Атланты, которому необходимо раскрыть это дело, чтобы доказать свое право на должность.
Спортсмены и рэкетиры, алкоголь и дурман, трэш и угар, полицейские и воры — 1970-е в Атланте стали аналогом российских «лихих 90-х», так что зрители среднего и старшего возраста наверняка проникнутся атмосферой. «Черного крестного отца» Фрэнка Мотена сыграл Сэмюэль Джексон, который придает любому детективу дополнительную тонну криминального обаяния.
Музыкальные байопики нынче в тренде: «Рокетмен», «Присцилла», «Маэстро» к удовольствию публики осветили с теле- и киноэкранов подробности биографий звезд эпохи — от Элвиса Пресли до Леонарда Бернстайна. Что ж, и мы не хуже многих, и до героев отечественной эстрады очередь дошла: сериал «Комбинация» расскажет историю создания первой легендарной девичьей поп-группы 1990-х.
В Саратове в 1988 году сотрудник ОБХСС (кто не помнит — отдел борьбы с хищением социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) решает бросить службу ради мечты — создания музыкальной группы. Вместе с молодым композитором Виталием Окороковым он находит на саратовских улицах Алену Апину и Татьяну Иванову — и всё начинает вертеться со страшной силой. Клубные концерты, драки на дискотеках, пачки долларов, пацаны в ярких спортивных костюмах Abibas и милицейские жигули с заполошной сиреной — дух 90-х создатели сериала стараются передать изо всех сил.
Впрочем, получается не до конца: мечта будущих звезд о том, как «мы выступаем в Америке, а АББА на нас с открытыми пачками смотрят» — это уже из миллениума, саратовским девчонкам эпохи «Комбинации» довольно было туфлей и шубы. Впрочем, это неизбежно: Апину и Иванову играют Елизавета Базыкина («Слово пацана») и Анастасия Уколова («Молодежка»), которых в эпоху расцвета первой девичьей группы еще и в проекте не было. Конечно, стоило пригласить Апину хотя бы на камео — но самоиронии у создателей сериала на это, похоже, не хватило. Однако «Бухгалтер» всё равно на ближайшие пару месяцев непременно выбьется в хиты.
Колин Фаррел, совершенно неузнаваемый в гриме, с привычным уже блеском выступает в роли Оскара Кобблпота по прозвищу Пингвин — одного из главных злодеев Готэма и знаменитого антагониста Бэтмена. Новый сериал — спин-офф картины «Бэтмен» Мэтта Ривза 2022 года, в финале которого Пингвин захватил власть в Готэм-сити. Действие сериала разворачивается через неделю после событий фильма. После смерти мафиозного босса Кармайна Фальконе Пингвин решает занять его трон, однако на пути к власти стоит дочь Фальконе София, которая не желает отказываться от преступного наследия своего отца. Криминальный мир Готэма ждет кровавая битва за деньги и власть. Атмосфера нуара, характерная для Готэм-сити во всех киноверсиях, невероятным образом скрадывает невсамделишность комикса, превращая его в настоящую гангстерскую сагу. Красиво, мрачно, зловеще.
Медицинская кинодрама — жанр куда более любимый в народе, чем научно-популярная медицинская литература, но и в последней есть исключения. Книги блестящего невролога и нейропсихолога Оливера Вольфа Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» вот уже не одно десятилетие остаются мировыми бестселлерами. Они и легли в основу нового сериала, где команда гениального доктора Вольфа (Захари Куинто — «Звездный путь») спасает жизнь и разум пациентов нестандартными средствами.
Сам доктор Вольф страдает прозопагнозией — он неспособен различать лица людей, — плавает в Гудзоне и относится к своим пациентам, не способным отличить жену от шляпы как к обычным людям с несколько оригинальным взглядом на мир, и это таинственным образом помогает ему возвращать больных к жизни. Странности доктора Вольфа тоже целиком взяты из биографии Сакса, хотя многое интересное всё же осталось за кадром: так, родные Сакса были родом из Гомеля, сам знаменитый невролог основную часть жизни прожил в одиночестве, придерживался целибата и продолжал работать до последних дней, несмотря на терминальную стадию рака и связанную с болезнью полную слепоту на один глаз. История во всех смыслах достойная внимания: точно будет интересно.