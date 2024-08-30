Отцы и деды: какие новые сериалы ждут нас в сентябре

Впрочем, получается не до конца: мечта будущих звезд о том, как «мы выступаем в Америке, а АББА на нас с открытыми пачками смотрят» — это уже из миллениума, саратовским девчонкам эпохи «Комбинации» довольно было туфлей и шубы. Впрочем, это неизбежно: Апину и Иванову играют Елизавета Базыкина («Слово пацана») и Анастасия Уколова («Молодежка»), которых в эпоху расцвета первой девичьей группы еще и в проекте не было. Конечно, стоило пригласить Апину хотя бы на камео — но самоиронии у создателей сериала на это, похоже, не хватило. Однако «Бухгалтер» всё равно на ближайшие пару месяцев непременно выбьется в хиты.