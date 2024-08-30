ФСБ: японцы при боях на Халхин-Голе применяли бактериологическое оружие

Сам он был назначен интендантом отряда, действовавшего на границе с Монголией. «3 июля 1939 года отряд выехал на границу Монголии в район боевых действий и остановился на участке восточнее озера Мохорехи. В этом районе отряд несколько раз менял позицию. Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года. Первые два опыта были произведены по распоряжению командующего Квантунской армии генерал-полковника Уэда [Кэнкити], третий опыт производился по распоряжению самого Исии Сиро», — сообщил Кадзуо. По его словам, «при отступлении японской армии выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной армии, и эта местность заражалась. Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен».