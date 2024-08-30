Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 августа 2024

А вот жителям южных районов и в горах Восточного Саяна следует быть готовым к сильным дождям, ливням и грозам. Непогода будет сопровождаться средними температурами +17…+22, но это только при безоблачной погоде. В противном случае воздух прогреется только до +9…+14.