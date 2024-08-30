Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 августа 2024

Погода в Иркутске 30 августа 2024 уже готовит жителей областного центра к предстоящим капризам осени. Так, днем в столице региона возможен кратковременный дождь. При этом столбик термометра поднимется до +19…+21. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Переменная облачность, без существенных осадков, утром в пригородной зоне туман, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, — поделились метеорологи.
А вот жителям южных районов и в горах Восточного Саяна следует быть готовым к сильным дождям, ливням и грозам. Непогода будет сопровождаться средними температурами +17…+22, но это только при безоблачной погоде. В противном случае воздух прогреется только до +9…+14.
В Приангарье будет господствовать юго-восточный, -западный ветер с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 30 августа 2024 и регионе.