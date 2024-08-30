Самолет рейсом «Сочи-Улан-Удэ» незапланированно приземлился в Иркутске

Непогода внесла коррективы в полет пассажиров рейса «Сочи-Улан-Удэ». Как сообщил в своем тг-канале директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, воздушному судну пришлось уйти на запасной аэродром в Иркутске из-за тумана в столице Бурятии.
— Московские и Новосибирские рейсы уже приземляются в Улан-Удэ. Ждем прибытия Сочинского рейса, — поделился Дмитрий Гармаев.
Стоит отметить, что из-за тумана в утреннее время самолетам, которые следуют в Иркутск или Улан-Удэ порой приходится останавливаться у «соседей». Как только погодные условия улучшаются авиасудна, направляются к точке назначения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что направляющийся в Иркутск самолет сел в аэропорту «Байкал» из-за непогоды в областном центре 21 августа.