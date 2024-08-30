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Самолет рейсом «Сочи-Улан-Удэ» незапланированно приземлился в Иркутске

Воздушное судно село в столице Иркутской области из-за тумана.
Источник: Комсомольская правда

Непогода внесла коррективы в полет пассажиров рейса «Сочи-Улан-Удэ». Как сообщил в своем тг-канале директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, воздушному судну пришлось уйти на запасной аэродром в Иркутске из-за тумана в столице Бурятии.

— Московские и Новосибирские рейсы уже приземляются в Улан-Удэ. Ждем прибытия Сочинского рейса, — поделился Дмитрий Гармаев.

Стоит отметить, что из-за тумана в утреннее время самолетам, которые следуют в Иркутск или Улан-Удэ порой приходится останавливаться у «соседей». Как только погодные условия улучшаются авиасудна, направляются к точке назначения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что направляющийся в Иркутск самолет сел в аэропорту «Байкал» из-за непогоды в областном центре 21 августа.