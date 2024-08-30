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Ребенку провели операцию на пищеводе с помощью робота в Иркутске

Маленькому пациенту переместили желудок в брюшную полость.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ребенку провели операцию по устранению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Из-за этого заболевания содержимое желудка попадало обратно в пищевод. Маленький пациент не мог нормально питаться, его мучала тошнота, постоянные пневмонии и синуситы. Об этом в своем тг-канале сообщил главврач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.

— Суть заболевания заключается в том, что отверстие диафрагмы, через которую проходит пищевод — слишком широкая. Часть желудка с селезенкой перемещаются в грудную клетку — заднее средостение. Во время операции мы переместили желудок в брюшную полость. Для этого выделили края пищеводного отверстия диафрагмы, сузили их до нормального размера, а также иссекли грыжевой мешок, — рассказал Юрий Козлов.

Операцию провели с применением роботической системы «Versius». Ребенок уже находится в палате реанимации, а его здоровью ничего не угрожает.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Мама Иркутской области после капремонта открылся детский сад. Полноценный ремонт провели впервые с открытия учреждения в 80-х.