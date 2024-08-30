Ребенку провели операцию на пищеводе с помощью робота в Иркутске

— Суть заболевания заключается в том, что отверстие диафрагмы, через которую проходит пищевод — слишком широкая. Часть желудка с селезенкой перемещаются в грудную клетку — заднее средостение. Во время операции мы переместили желудок в брюшную полость. Для этого выделили края пищеводного отверстия диафрагмы, сузили их до нормального размера, а также иссекли грыжевой мешок, — рассказал Юрий Козлов.