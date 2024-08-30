Мэр Красноярска оценил благоустройство общественных пространств

Первым объектом в ходе выездного совещания участники посетили променад на Красрабе. Здесь обустроили прогулочное пространство, провели комплексное озеленение, смонтировали систему освещения, проложили асфальтированную велодорожку и установили малые архитектурные формы.
Эксперт по безбарьерной среде, жительница Свердловского района Ольга Шикунова подчеркнула, что удачным решением стало разделение потоков на променаде — пешеходы могут двигаться отдельно от велосипедистов и других пользователей средств индивидуальной мобильности. «Я заметила, что после реконструкции здесь, на проспекте, стало гулять гораздо больше людей. Очень здорово, что у нас появился этот променад. Колясочникам очень удобно, нигде по пути движения нет никаких препятствий, это очень важно», — отметила Ольга Шикунова.
В левобережной части Красноярска участники выездного совещания оценили работы в сквере на месте бывшего рынка «Казачий» в Советском районе. Здесь установили уличные тренажёры и обустроили спортивную площадку. «Территория стала центром отдыха для разных категорий горожан. Востребованным объектом станет и спортивно-культурный центр с двумя бассейнами. Его возведение, по словам подрядчика, ведется согласно графику», — рассказал мэр.
«В ходе совместного совещания от жителей поступили предложения и замечания, которые касаются доступности подъездных путей, периодичности содержания и ремонта малых архитектурных форм. Поручил взять в работу, уделить особое внимание вопросам событийного наполнения обновленных общественных пространств», — сообщил Владислав Логинов.
Напомним, в этом сезоне решением красноярцев по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» облагораживают 10 общественных пространств. На сегодняшний день выполнены работы в скверах Пограничников, на месте бывшего рынка «Казачий», «Каменный городок», на набережной, прилегающей к озёрам в районе ул. Судостроительная, 31, и на променаде вдоль Красраба. В завершающей стадии находится благоустройство в скверах «Сибсталь», на пересечении ул. Мирошниченко и Словцова, на набережной реки Бугач в районе ул. Маерчака, 52, на левобережной набережной реки Кача от Юдинского моста до реки Енисей и на набережной реки Енисей от ДК им. 1 Мая до ул. Малаховская.