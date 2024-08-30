Мэр Красноярска оценил благоустройство общественных пространств

Напомним, в этом сезоне решением красноярцев по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» облагораживают 10 общественных пространств. На сегодняшний день выполнены работы в скверах Пограничников, на месте бывшего рынка «Казачий», «Каменный городок», на набережной, прилегающей к озёрам в районе ул. Судостроительная, 31, и на променаде вдоль Красраба. В завершающей стадии находится благоустройство в скверах «Сибсталь», на пересечении ул. Мирошниченко и Словцова, на набережной реки Бугач в районе ул. Маерчака, 52, на левобережной набережной реки Кача от Юдинского моста до реки Енисей и на набережной реки Енисей от ДК им. 1 Мая до ул. Малаховская.