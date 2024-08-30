На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке

«Картины бесплатно могут посмотреть участники и гости ВЭФ, а также горожане — в дни отрытого посещения университетской набережной 7 и 8 сентября. Время показов — с 10.00 (03.00 мск) до 22.00 (15.00 мск)», — уточнили в пресс-службе кинофестиваля.