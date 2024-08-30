На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Восемь картин о Дальнем Востоке представит команда международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, кинопоказы пройдут в новом формате фестивальных встреч, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинофестиваля.
«Восемь лучших короткометражных и полнометражных фильмов, снятых на Дальнем Востоке России, представит в рамках Восточного экономического форума команда кинофестиваля “Меридианы Тихого” при поддержке транспортной группы Fesco. Кинопоказы пройдут в новом формате “фестивальных встреч”, — сообщил собеседник агентства.
По его словам, киносеансы будут проходить ежедневно в павильоне Владивостокского морского торгового порта на выставке «Улица Дальнего Востока».
«Картины бесплатно могут посмотреть участники и гости ВЭФ, а также горожане — в дни отрытого посещения университетской набережной 7 и 8 сентября. Время показов — с 10.00 (03.00 мск) до 22.00 (15.00 мск)», — уточнили в пресс-службе кинофестиваля.
Восточный экономический форум пройдет