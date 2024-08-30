В Новосибирские воспитывают самокатчиков: 1,5 тысяч штрафов и сотни блокировок

Компания МТС Юрент, один из операторов кикшеринга в Новосибирске, с начала сезона выдала свыше 1,5 тысяч штрафов своим пользователям. Об этом сообщает пресс-служба компании..
Помимо штрафов, около тысячи аккаунтов были заблокированы — 600 из них за нарушения правил пользования, а почти 380 — в связи с регистрацией несовершеннолетних.
Наиболее частые причины для штрафов — неправильная парковка электросамокатов и использование их двумя людьми. Систематические нарушения, как предупреждает компания, ведут к блокировке аккаунта.
В то же время, сотрудники ГИБДД Новосибирска отмечают рост числа ДТП с участием электросамокатов. За время действия сезона, с начала апреля, в городе произошло 73 таких происшествия.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске кроссовер въехал в автобус, который «догнал» троллейбус.