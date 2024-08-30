Во Владивостоке строители начали преображать парк на Ватутина

К благоустройству парка в районе улицы Ватутина, 26 в приморской столице приступили строители. Работы идут по заказу городской администрации в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, в настоящее время территория уже огорожена, работает тяжелая техника, идут земляные работы. Жителей города просят на время проведения работ отказаться от посещения парка в целях безопасности.
Перед строителями, в соответствии с концепцией благоустройства, стоит задача обустроить здесь комфортный пешеходный маршрут протяженностью более одного километра. Он свяжет автобусную остановку «Депутатская» и Ватутина, 26.
«Жители района во время общественных обсуждений высказали пожелание сделать здесь комфортный и безопасный пешеходный маршрут от школы к верхней части парка. Проектом предусмотрено бетонирование дорожки, обустройство подпорной стены, установка освещения, лавочек, видеонаблюдения. Уже в этом году он будет реализован», — сообщила начальник управления городской среды Анна Джура,
Также в парке установят различные арт-объекты, например, фигуру фазана. По мнению заместителя директора МКУ «Зеленый Владивосток» Анастасии Лакиды, арт-объекты отлично впишутся в контекст парка и станут хорошим украшением общественного пространства.
В администрации Владивостока подчеркивают, что в парке имеется большое количество многолетних зеленых насаждений. Строители действуют с максимальной осторожностью, чтобы сохранить как можно больше деревьев и кустарников в зоне проведения работ нетронутыми.
Напомним, в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке также благоустроят парки на Кирова, 116, Ватутина, 26 и сквер на Жигура, 2−6. По региональной программе «1000 дворов» ремонтируют аллею на улице Сахалинской и сквер в районе Тобольской, 10. На средства специального казначейского кредита в рамках реализации мастер-плана проходит второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани.
Участвуют в благоустройстве и представители бизнес-сообщества. Так, силами ГК «Самолет» создано новое общественное пространство рядом с центральной площадью, по заказу компании «Реми» открыли большую детскую площадку на набережной в районе Батарейной. «Приморский кондитер» ведет строительство сквера на Алеутской, а в районе кинотеатра «Нептун» обустроит пространство для отдыха фабрика мороженого «Урса».