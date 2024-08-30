Во Владивостоке строители начали преображать парк на Ватутина

Напомним, в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке также благоустроят парки на Кирова, 116, Ватутина, 26 и сквер на Жигура, 2−6. По региональной программе «1000 дворов» ремонтируют аллею на улице Сахалинской и сквер в районе Тобольской, 10. На средства специального казначейского кредита в рамках реализации мастер-плана проходит второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани.