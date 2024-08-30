Сбор сухих походных душей для бойцов СВО объявили Приморские молодогвардейцы

«Для наших бойцов сухой душ — это незаменимое средство. Он легкий, практичный и позволяет поддерживать гигиену в любых условиях. Работаем и помним, что победа — наш общий трудовой фронт, присоединиться к которому может каждый», — подчеркнули активисты.