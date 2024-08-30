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Сбор сухих походных душей для бойцов СВО объявили Приморские молодогвардейцы

Работу проводит центр «Лидер» в приморском Фокино.

Источник: МГЕР

Как отмечает пресс-служба регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», каждая упаковка сухого душа включает дормит — специальное полотно из синтетических волокон, одноразовое полотенце, герметичный зип-пакет и инструкцию по использованию.

«Для наших бойцов сухой душ — это незаменимое средство. Он легкий, практичный и позволяет поддерживать гигиену в любых условиях. Работаем и помним, что победа — наш общий трудовой фронт, присоединиться к которому может каждый», — подчеркнули активисты.