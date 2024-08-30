Нарушено транспортное сообщение в двух муниципалитетах Приморья

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Пограничном округе по-прежнему отсутствует проезд для всех видов автотранспорта на участке улицы Дальневосточная в Жариково. Альтернативный объезд возможен по другим улицам.
В Красноармейском округе крупные переливы остаются на автомобильной дороге от Лукьяновки до Новополтавки. Их глубина составляет 50 сантиметров. На данный момент на участке действуют ограничения движения всех видов транспорта.
В Кировском районе уровень воды продолжает идти на спад на подъезде к селу Подгорное. Проезд здесь открыт для всех.