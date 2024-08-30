Нарушено транспортное сообщение в двух муниципалитетах Приморья

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Пограничном округе по-прежнему отсутствует проезд для всех видов автотранспорта на участке улицы Дальневосточная в Жариково. Альтернативный объезд возможен по другим улицам.