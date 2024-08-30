Сильные дожди и грозы накроют Иркутскую область

Конец августа и начало сентября обозначат наступление осени. По прогнозам синоптиков 31 августа и 1 сентября Иркутскую область накроют сильные дожди и грозы. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в субботу, 31 августа, обильные осадки ожидаются на юге Приангарья.
— Местами кратковременные дожди, грозы, ночью в горах южного Прибайкалья сильные дожди. Ветер северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, — поделились в метеобюро.
Отмечается и понижение ночных температур. Так, в северных районах столбик термометра не поднимется выше +8, при прояснении возможны заморозки до −2. А вот днем 31 августа воздух прогреется до +23 градусов.
Погодные качели сохранятся и 1 сентября. По прогнозу в регионе продолжат бушевать грозы и ветра. Ночью температура воздуха составит +7, а вот днем прогреется аж до +26.