Похолодание ожидает жителей Челябинской области в пятницу

В пятницу, 30 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 30 августа, у Алексея, Дмитрия, Ильи, Мирона, Павла, Пимена, Ульяны и Филиппа.
Между прочим, 30 августа 2024 года отмечают Миронов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено ругаться хозяйкам, которые делают на зиму заготовки. Дело в том, что из-за этого они будут невкусными.