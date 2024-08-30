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Похолодание ожидает жителей Челябинской области в пятницу

В пятницу, 30 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 73% 762 мм рт. ст. +17°

В пятницу, 30 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 30 августа, у Алексея, Дмитрия, Ильи, Мирона, Павла, Пимена, Ульяны и Филиппа.

Между прочим, 30 августа 2024 года отмечают Миронов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено ругаться хозяйкам, которые делают на зиму заготовки. Дело в том, что из-за этого они будут невкусными.