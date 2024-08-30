Нарушения при поставке продукции в лагеря нашли в Хабаровском крае

Восемь нарушений при поставке животноводческой продукции в оздоровительные лагеря Хабаровского края нашел Россельхознадзор. Их зарегистрировали с 15 июля по 26 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Специалисты Управления проверили 20 оздоровительных лагерей Хабаровского края. Оказалось, что одна из площадок не была зарегистрирована в системе, то есть продукцию учреждение принимали без сопроводительных документов.
«Отсутствие зарегистрированной в информационной системе площадки означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступает в детское оздоровительное учреждение, не оформляются. Невозможно подтвердить его прослеживаемость, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение сроков годности», — рассказали в Управлении Россельхознадзора.
Еще семь нарушений были связаны с несвоевременным гашением сертификатов. Выдано шесть предостережений о недопустимости нарушений и три предостережения направлены онлайн.