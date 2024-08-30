Подарит радость и улыбки: новый сквер в оживленном районе появится во Владивостоке

Постепенно в дальневосточную столицу приходит осень. А пока природа готовится к преображению в яркие цвета, в разных районах города кипят строительные работы. Идут они и на Тобольской, 10, где рабочие занимаются строительством общественного пространства. В скором времени около жилого дома появится милый уютный сквер, в котором можно отдохнуть всей семьей. Корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» лично посетил объект.
Красочные перспективы
Площадка под будущий сквер находится недалеко от кольца на Третьей рабочей: здесь большое количество различных магазинов, пит-стопов и небольших закусочных, которые пользуются большой популярностью у местных жителей. Отдохнуть после шоппинга, провести время с семьей после работы или расслабиться с друзьями в озелененном пространстве — теперь эти желания исполнятся. А главное — не придется далеко ходить, ведь все будет в шаговой доступности.
Согласно проекту, специалисты оборудуют в сквере прогулочные зоны, поставят малые архитектурные формы, проведут освещение, смонтируют скамейки и даже небольшую сцену. Кроме того, здесь будут парковка, зона для занятия спортом и детская площадка. Для создания атмосферы на локации высадят сосну, клен и многолетнюю траву. Все это — на пространстве в 700 квадратных метров.
В муниципальном учреждении «Зеленый Владивосток», который является заказчиком работ, отметили, что сдать сквер собираются до конца октября. Получается, такой объем работ завершат примерно за месяц, что не может не впечатлять.
Ударными темпами
В эти дни сквером занимаются несколько мастеров, задействовано три единицы спецтехники. Муниципальный контракт с подрядчиком заключили быстро, специалисты ответственно отнеслись к обязанностям. На посторонних людей здесь не отвлекаются.
В администрации Владивостока уточнили, что сквер на Тобольской благоустраивают в рамках региональной программы «1000 дворов». Она позволяет вдохнуть жизнь в придомовые территории: заменить, где это необходимо, асфальт, построить детскую или спортивную площадки, которые будут радовать глаз.
Также ремонтные работы во Владивостоке в этом году ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Так, парки появятся на Кирова, 116, Ватутина, 26, и сквер на Жигура, 2−6.
Кроме того, не следует забыть, что специалисты стараются развивать и модернизировать город, делать его еще комфортнее. В рамках реализации мастер-плана Владивостока идет второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани. Средства на работы выделены благодаря специальному казначейскому кредиту.
Можно быть уверенным, что в скором времени дальневосточная столица засияет еще ярче.