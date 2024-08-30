Подарит радость и улыбки: новый сквер в оживленном районе появится во Владивостоке

Площадка под будущий сквер находится недалеко от кольца на Третьей рабочей: здесь большое количество различных магазинов, пит-стопов и небольших закусочных, которые пользуются большой популярностью у местных жителей. Отдохнуть после шоппинга, провести время с семьей после работы или расслабиться с друзьями в озелененном пространстве — теперь эти желания исполнятся. А главное — не придется далеко ходить, ведь все будет в шаговой доступности.