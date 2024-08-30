В День знаний во Владивостоке соберут гуманитарную помощь Курской области

«Все это будет направлено грузом гуманитарной помощи в ближайшее время. Помимо этого, на площадке будут размещены официальные реквизиты, по которым можно будет перечислить любую суму денежных средств на официальный счет развития Курской области», — подчеркнул первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко.