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В День знаний во Владивостоке соберут гуманитарную помощь Курской области

На празднике по случаю Дня знаний, который состоится в эту субботу, 31 августа, будет организована отдельная площадка для сбора помощи пострадавшим в Курской области. Она будет открыта на центральной площади Владивостока.

Источник: Администрация Владивостока

Все желающие смогут принести на пункт сбора помощи одежду, продовольствие, средства санитарии и гигиены, медикаменты, канцелярские принадлежности, а также пожертвовать денежные средства, отмечает пресс-служба мэрии.

«Все это будет направлено грузом гуманитарной помощи в ближайшее время. Помимо этого, на площадке будут размещены официальные реквизиты, по которым можно будет перечислить любую суму денежных средств на официальный счет развития Курской области», — подчеркнул первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко.

С подробным списком гуманитарной помощи можно ознакомиться здесь.

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