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Центр и левый берег Новосибирска перекрыли из-за осеннего ремонта теплотрасс

Ограничения будут действовать временно.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске перекрыли движение в центре города, а также на левом берегу. Связано это с проведением осеннего ремонта теплотрасс.

Так, по информации пресс-центра мэрии города, с 29 августа сузили на 4,5 метра участок дороги на улице Семьи Шамшиных. Ввели ограничения в районе дома № 60 на ул. Депутатской. Действовать ограничения на перечисленных дорогах будут до 10 сентября.

По 10 сентября 2024 года закрыта дорога по улице Пархоменко в месте пересечения с улицей Ватутина (дом № 12). По 6 сентября сузят проезжую часть улицы Ватутина на 6,5 метров у дома по адресу улица Пархоменко, 2а. На перечисленных объектах будут ремонтировать теплотрассу перед началом отопительного сезона.

В мэрии призвали водителей руководствоваться знаками и соблюдать ПДД.