Центр и левый берег Новосибирска перекрыли из-за осеннего ремонта теплотрасс

По 10 сентября 2024 года закрыта дорога по улице Пархоменко в месте пересечения с улицей Ватутина (дом № 12). По 6 сентября сузят проезжую часть улицы Ватутина на 6,5 метров у дома по адресу улица Пархоменко, 2а. На перечисленных объектах будут ремонтировать теплотрассу перед началом отопительного сезона.