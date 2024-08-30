Центр и левый берег Новосибирска перекрыли из-за осеннего ремонта теплотрасс

В Новосибирске перекрыли движение в центре города, а также на левом берегу. Связано это с проведением осеннего ремонта теплотрасс.
Так, по информации пресс-центра мэрии города, с 29 августа сузили на 4,5 метра участок дороги на улице Семьи Шамшиных. Ввели ограничения в районе дома № 60 на ул. Депутатской. Действовать ограничения на перечисленных дорогах будут до 10 сентября.
По 10 сентября 2024 года закрыта дорога по улице Пархоменко в месте пересечения с улицей Ватутина (дом № 12). По 6 сентября сузят проезжую часть улицы Ватутина на 6,5 метров у дома по адресу улица Пархоменко, 2а. На перечисленных объектах будут ремонтировать теплотрассу перед началом отопительного сезона.
В мэрии призвали водителей руководствоваться знаками и соблюдать ПДД.