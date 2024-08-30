Первые заморозки в Омске сохранятся на два дня

В Гидрометцентре России рассказали о погоде в Омской области. По прогнозам федеральных синоптиков, в Сибирь уже пришла осень. С каждым днём температура воздуха в Омской области будет постепенно понижаться.
В первый день календарной осени столбики термометров в дневные часы поднимутся лишь до +10… +15 градусов. А по ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Прогнозируются заморозки от 0 до −5, которые сохранятся в Омской области до 2 сентября.
Ранее в Омской области ввели режим ЧС из-за продолжительных ливней, которые мешают уборочной кампании. Сроки уборки урожая приходится вынужденно сдвигать. Режим ЧС позволит аграриям, которые застраховали свои посевы, получить компенсации. Всего, по данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, такие страховки оформлены на 946 тысяч гектаров посевных площадей.