Первые заморозки в Омске сохранятся на два дня

В первый день календарной осени столбики термометров в дневные часы поднимутся лишь до +10… +15 градусов. А по ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Прогнозируются заморозки от 0 до −5, которые сохранятся в Омской области до 2 сентября.