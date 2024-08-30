В День знаний в Красноярске будет холодно и дождливо

30 августа ожидается еще достаточно приятная температура воздуха — днем будет около +20С, ночью — до +14С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.
31 августа похолодает до +18С днем, а ночью температура воздуха понизится до +12С. Также в течение дня ожидается дождь.
В первый день осени похолодание в Красноярске продолжится: днем — до +16С, ночью — около +10С. Будет идти дождь.
Во время праздничных линеек ко Дню знаний, которые в этом году пройдут в краевой столице 2 сентября, погода ухудшится еще на два градуса вниз. К тому же синоптики обещают дождь.