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В День знаний в Красноярске будет холодно и дождливо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В два последних летних дня в краевой столице пойдут затяжные дожди.

Сейчас в Олбани: +20° 0 м/с 73% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: НИА Крым

30 августа ожидается еще достаточно приятная температура воздуха — днем будет около +20С, ночью — до +14С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

31 августа похолодает до +18С днем, а ночью температура воздуха понизится до +12С. Также в течение дня ожидается дождь.

В первый день осени похолодание в Красноярске продолжится: днем — до +16С, ночью — около +10С. Будет идти дождь.

Во время праздничных линеек ко Дню знаний, которые в этом году пройдут в краевой столице 2 сентября, погода ухудшится еще на два градуса вниз. К тому же синоптики обещают дождь.