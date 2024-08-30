В Ачинске вышли на линию первые десять экобусов

Транспорт был приобретен за счет краевого бюджета по программе «Развитие транспортной системы», отмечает пресс-служба регионального минтранса.
Экобусы стали основой автопарка муниципального перевозчика МУП «АГЭТ», который ранее занимался только трамвайной сетью. Каждый автобус рассчитан на 59 мест.
«Ранее в Ачинске не существовало муниципального автобусного перевозчика. Сегодня администрация берет на себя ответственность за предоставление качественных и комфортных услуг в сфере пассажирских перевозок. Надеемся, что наш пример будет показательным и, смотря на нас, коммерческие организации обновят свои автопарки и тем самым внесут свой вклад в сохранение экологического благополучия горожан», — прокомментировал глава города Игорь Титенков.
Новый маршрут был разработан с учетом пожеланий горожан: охватывает частный сектор и другие отдаленные районы города.