В Ачинске вышли на линию первые десять экобусов

«Ранее в Ачинске не существовало муниципального автобусного перевозчика. Сегодня администрация берет на себя ответственность за предоставление качественных и комфортных услуг в сфере пассажирских перевозок. Надеемся, что наш пример будет показательным и, смотря на нас, коммерческие организации обновят свои автопарки и тем самым внесут свой вклад в сохранение экологического благополучия горожан», — прокомментировал глава города Игорь Титенков.