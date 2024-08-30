Олбани
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске вышли на линию первые десять экобусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экобусы, работающие на сжатом природном газе, произведены на Павловском заводе в Нижегородской области. Оснащены газовыми двигателями мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5».

Источник: Минтранс Красноярского края

Транспорт был приобретен за счет краевого бюджета по программе «Развитие транспортной системы», отмечает пресс-служба регионального минтранса.

Экобусы стали основой автопарка муниципального перевозчика МУП «АГЭТ», который ранее занимался только трамвайной сетью. Каждый автобус рассчитан на 59 мест.

«Ранее в Ачинске не существовало муниципального автобусного перевозчика. Сегодня администрация берет на себя ответственность за предоставление качественных и комфортных услуг в сфере пассажирских перевозок. Надеемся, что наш пример будет показательным и, смотря на нас, коммерческие организации обновят свои автопарки и тем самым внесут свой вклад в сохранение экологического благополучия горожан», — прокомментировал глава города Игорь Титенков.

Новый маршрут был разработан с учетом пожеланий горожан: охватывает частный сектор и другие отдаленные районы города.